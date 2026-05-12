Hombre con rifle de asalto abrió fuego cerca de Harvard y dejó dos heridos graves

Dos personas resultaron heridas de gravedad este lunes luego de que un hombre armado comenzara a disparar contra vehículos en movimiento cerca de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, informaron las autoridades.

La fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, indicó durante una rueda de prensa que el atacante utilizó un rifle de estilo militar y disparó “de manera errática” contra varios automóviles en las inmediaciones de Memorial Drive y River Street poco antes de la 1:30 de la tarde.

El sospechoso fue identificado como Tyler Brown, de 46 años, quien posteriormente fue herido por un agente estatal y un civil, descrito como un exmarine, antes de ser detenido por las autoridades.

Las víctimas estaban dentro de sus vehículos

Según la fiscalía, las dos víctimas alcanzadas por los disparos se encontraban dentro de sus automóviles al momento del ataque. Ambos permanecen hospitalizados con heridas potencialmente mortales.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora local WCVB mostraron a Brown siendo arrestado por agentes policiales, mientras un sedán negro permanecía fuera de la vía tras un aparente choque. En el lugar también fue hallado un rifle sobre el césped.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, aseguró que no existe una amenaza activa para la población, aunque pidió a los residentes evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

El sospechoso ya había sido condenado por atacar a policías

Las autoridades revelaron que Brown tenía antecedentes penales relacionados con hechos violentos. En 2020 fue acusado de disparar contra oficiales de policía en Boston y posteriormente se declaró culpable de intento de asesinato en 2021.

En aquel caso, fiscales solicitaron una condena de entre 10 y 12 años de prisión. Sin embargo, un juez le impuso una sentencia menor de entre cinco y seis años, tras la cual recuperó su libertad pocos años después.

La entonces fiscal del condado de Suffolk, Rachael Rollins, criticó públicamente la decisión judicial y sostuvo que la condena “no reflejaba la gravedad de la violencia cometida”.

Testigos describieron escenas de terror

Varios testigos narraron momentos de caos mientras el atacante disparaba en plena calle. Lisa Schill, quien viajaba en una camioneta escolar, relató que tuvo que abandonar el vehículo y correr para ponerse a salvo.

“Estaba corriendo por mi vida”, declaró a medios locales.

Otro conductor aseguró haber visto al hombre apuntar directamente hacia los automóviles antes de que se produjera el intercambio de disparos con la policía.

De acuerdo con CBS News, una bala atravesó el parabrisas de un camión del servicio postal estadounidense y pasó cerca del reposacabezas de la conductora, quien resultó ilesa.

La fiscalía informó que Brown permanece hospitalizado en cuidados intensivos y enfrentará cargos por asalto armado con intención de asesinato, posesión ilegal de armas y otros delitos adicionales.

Las autoridades también investigan reportes según los cuales el sospechoso habría realizado comentarios suicidas antes del ataque y se encontraba bajo supervisión de libertad condicional al momento de los hechos.

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