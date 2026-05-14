Capturan a “El Checo”, líder regional del CJNG en Baja California que sobrevivió a 2 atentados

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron en Tecate, Baja California, a Sergio Serrano, alias “El Checo”, identificado por autoridades estatales como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo que derivó en una persecución armada sobre la carretera Tecate-Ensenada.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades de Baja California, el operativo ocurrió la tarde del miércoles, cuando agentes detectaron un vehículo Jeep Rubicon con reporte de robo en Estados Unidos circulando sobre un camino de terracería.

Según la información, el conductor aceleró para intentar escapar y durante la persecución habría utilizado ponchallantas y disparado contra los agentes estatales. La persecución concluyó cuando el vehículo chocó contra un árbol, permitiendo la captura del presunto operador criminal.

Las autoridades incautaron dos armas largas, dos armas cortas, cargadores, más de 200 cartuchos útiles, chalecos tácticos y diversas dosis de metanfetamina.

Sergio Serrano, de 51 años y originario de Acapulco, Guerrero, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

EN OPERATIVO CONJUNTO DETIENEN A SERGIO SERRANO "EL CHECO" OBJETIVO PRIORITARIO EN TECATE.



De acuerdo con la información al momento, el líder de sicarios de un grupo criminal que opera en Tecate fue detenido durante la tarde de este miércoles en la zona de Rancho Viejo, en las… pic.twitter.com/Hx8CyaOtbm — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) May 14, 2026

Reportes de inteligencia consultados por el semanario Zeta Tijuana, señalan que “El Checo” operaba en zonas consideradas estratégicas para el tráfico de droga y la disputa territorial entre grupos criminales en la región fronteriza.

Dos atentados previos

El líder criminal ya había sobrevivido anteriormente a dos intentos de ejecución, según informó Zeta Tijuana.

La primera agresión ocurrió durante la madrugada del 3 de febrero de 2026, cuando un convoy conformado por más de una veintena de sujetos armados intentó matarlo. Los atacantes portaban armas de grueso calibre, entre ellas rifles calibre .223, R-15 y AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”, además de vestir ropa táctica.

Por cerca de una hora, integrantes del Cártel de Sinaloa y del CJNG se enfrentaron, cerraron la carretera Tecate-Ensenada con barricadas hechas con llantas, algunas de las cuales fueron incendiadas, y colocaron objetos “ponchallantas” para impedir el ingreso de las unidades policiacas.

El segundo intento de asesinato contra Sergio Serrano se registró el 23 de abril, también durante la madrugada. Integrantes del Cártel de Sinaloa ingresaron a la propiedad saltando la barda perimetral que rodea la vivienda; incendiaron un vehículo y, al no localizarlo, secuestraron a una mujer adulta identificada por las autoridades como la madre de Serrano.

La mujer fue localizada por elementos policiacos que acudieron tras los reportes de detonaciones de arma de fuego. Fue encontrada con visibles huellas de violencia, con vida, y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó registrada su declaración.

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