Capturan en México a operador del Cártel del Noreste ligado a “El Señor de los Buques”

Autoridades detienen a José Antonio Cortés Huerta, de 39 años, identificado por autoridades federales en México como presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noreste (CDN), como parte de la línea de investigación sobre redes de contrabando de combustible, lavado de dinero y tráfico ilegal de hidrocarburos en el norte del país.

El operativo fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que las acciones derivaron del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo realizadas en distintos inmuebles de Nuevo León.

“Como resultado, fue detenido José Antonio ‘N’, identificado como líder de una célula afín al ‘Cártel del Noreste’, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible”, señaló García Harfuch en redes sociales.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

Durante el despliegue también fue detenida Rosario Flores Alemán, de 41 años. Además, las fuerzas federales aseguraron armas, droga, vehículos, dinero en efectivo, equipos de cómputo y siete tigres que permanecen bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con información oficial, las propiedades cateadas estarían vinculadas con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, identificado como socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V., investigada por la presunta comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos.

Las autoridades federales señalan que esta estructura estaría relacionada con operaciones del llamado huachicol fiscal, modalidad de tráfico de combustible mediante importaciones ilegales, simulación de documentación y evasión de impuestos.

La investigación también conecta a Blanco Cantú con el aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon, interceptado en marzo de 2025 en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente 20 millones de litros de combustible presuntamente ingresados de manera irregular al país.

Según la SSPC, Cortés Huerta sería uno de los principales operadores de esta red criminal y estaría relacionado con actividades de lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado.

Además, como resultado de los cateos, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la localización de siete tigres dentro de las propiedades intervenidas.

En años recientes, investigaciones federales han documentado que integrantes de organizaciones criminales utilizan animales exóticos como símbolo de poder económico y control territorial.

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