Arrestan a alcalde mexicano por extorsiones y vínculos con el CJNG

El presidente municipal de Santa María Chilchotla, Regino Gallardo González, fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en un domicilio del municipio que gobierna para realizar presuntos cobros de “derecho de piso” y agredir a los habitantes del inmueble.

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones permitieron acreditar la probable participación del alcalde en los hechos, por lo que un juez libró la orden de aprehensión correspondiente. Además, indicó que mantiene abiertas líneas de investigación sobre una presunta célula delictiva que operaría en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

Sobre este caso, el sitio N+ informó que las autoridades investigan posibles vínculos del alcalde con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente una relación directa con dicha organización criminal.

Según el diario La Jornada, la Fiscalía de Oaxaca no precisó el lugar ni el momento exacto en que se realizó la captura del presidente municipal, quien actualmente se encuentra bajo resguardo ministerial mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La dependencia estatal afirmó que el caso forma parte de su política de “cero tolerancia” frente a delitos cometidos por servidores públicos, y reiteró que ningún cargo representa un mecanismo de impunidad.

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