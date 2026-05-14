Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 14 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 14 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.22 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.9 y 16.9 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 17.22 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.59 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras permanecer el día previo al alza, hoy se promedió a 451.48 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 59.55 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.22 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.59 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 451.48 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.55 PESOS DOMINICANOS

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