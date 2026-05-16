La afición de Chivas armó la fiesta en el estadio Jalisco en vísperas del duelo vs. Cruz Azul

La afición de las Chivas está a muerte con el “Rebaño Sagrado” en vísperas del duelo contra Cruz Azul de este sábado, en donde se definirá el primer finalista del torneo Clausura 2026 y si el martes los seguidores rojiblancos los consintieron con serenata, ahora los vitorearon en el estadio Jalisco.

Una afición que en los últimos nueve años no ha tenido nada que festejar, sobre todo porque en la ocasión que estuvieron más cerca fue la del torneo Clausura 2023, cuando cayeron con los Tigres de la UANL, después de tener una ventaja de dos goles en la primera mitad.

¡SANTOS BACALAOS, ES EL JEFE! 🫡🇲🇽



👀🏟️ Amaury Vergara apareció en el Estadio Jalisco y hasta se dio el tiempo de platicar con Gabriel Milito 🇦🇷🤝



La charla no pasó desapercibida… ¿planeación del partido, refuerzos o simplemente futbol? 🔥🐐



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Chivas estuvo acompañado por el propietario del cuadro rojiblanco Amaury Vergara, quien mostró su confianza en poder avanzar a la final apoyados en el gran trabajo que han realizado a lo largo del torneo y en donde no cree que Cruz Azul pueda impedir cristalizar sus aspiraciones.

Antes de ese fracaso, Chivas alzó el título en el Clausura 2017 bajo el mando del argentino Matías Almeyda, por lo cual, después de ubicarse como sublíderes de la competencia, buscarán apoyar su posición en la tabla para poder avanzar por el criterio de desempate.

Lo que se vivió en el Estadio Jalisco, escenario del duelo de este sábado, fue una auténtica fiesta en donde el defensa Daniel Aguirre ya pudo trabajar al parejo de sus compañeros y no sería extraño que pudiera aparecer en la banca del “Rebaño Sagrado”.

Daniel Aguirre no ha jugado en la fase final debido a un desgarre que lo dejó fuera de la competencia, pero ahora dejó atrás su lesión y podría tener minutos con el esquema del técnico argentino Gabriel Milito.

#Zona3DeportesI¡Vergara presente con su club!👨‍💼



Amaury Vergara, Dueño de Chivas está presente en la práctica de su equipo previo al duelo ante a Cruz Azul. 👀



Vergara platica de cerca con el Director Técnico Gabriel Milito. 🗣️



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Las Chivas tuvieron su única práctica en el Estadio Jalisco, sede del duelo de este sábado en punto de las 19:07 horas y en donde esperan no extrañar la cancha del estadio Akron, que ya fue entregado a la FIFA para el Mundial 2026.

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, estuvo presente y agradeció los detalles de los aficionados de Chivas cerró su preparación para el partido de vuelta ante Cruz Azul ante 7 mil personas que se dieron cita en el Jalisco

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