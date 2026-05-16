Venezuela deporta al colombiano Alex Saab, presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro

El gobierno venezolano dio a conocer la deportación del colombiano Alex Naim Saab Morán, exministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana, considerado presunto prestanombres del expresidente Nicolás Maduro a quien se le juzga en Estados Unidos por presuntamente encabezar al denominado Cartel de los Soles y utilizar al aparato del Estado, incluyendo militares y grupos civiles armados, para llevar a cabo el trasiego de drogas con destino final en varios puntos del territorio estadounidense.

A través de un comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), institución gubernamental de Venezuela encargada de regular, registrar y controlar la identidad de los ciudadanos venezolanos y extranjeros en el país, se menciona que Alex Saab inicialmente permaneció detenido en El Helicoide, prisión de máxima seguridad, pero antes de ser deportado fue enviado a Fuerte Tiuna, complejo militar ubicado en Caracas.

Aunque no especifica el destino final del empresario originario de Barranquilla, Colombia, su testimonio ante las autoridades de una Corte Federal de Nueva York resulta clave para definir la suerte del exmandatario Maduro.

FILE – Venezuela’s President Nicolas Maduro and Alex Saab stand in an embrace during an event marking Nicolás Maduro designó a Saab Morán ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de Venezuela. (Crédito: Jesus Vargas / AP)

A principios de febrero, Saab Morán fue detenido en un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Cabe señalar que ya había estado preso en Estados Unidos en 2021, y enfrentaba procesos judiciales relacionados con los delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados al chavismo. Sin embargo, dos años después, fue liberado en un canje de prisioneros.

A finales de 2024, Nicolás Maduro lo nombró ministro para la Industria y Producción Nacional, pero cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia lo destituyó del cargo, el 16 de enero.

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