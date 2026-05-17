Irán amenaza a EE.UU. con una respuesta “más contundente” tras nuevas advertencias de Trump

Irán lanzó este domingo una nueva advertencia a Estados Unidos y aseguró que cualquier agresión militar futura tendrá una respuesta “más contundente y severa”, en medio del creciente deterioro de las negociaciones entre Teherán y Washington y tras nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, afirmó que “la repetición de cualquier insensatez para compensar la humillación sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos”, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní.

El funcionario iraní agregó que el “desesperado presidente de Estados Unidos” debe entender que, si se concreta una nueva ofensiva militar contra Irán, “los activos y el debilitado ejército de ese país se enfrentarán a escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores”. Además, aseguró que Washington terminaría atrapado en “un pantano creado por ellos mismos” debido a las “políticas aventureras” de Trump.

Las declaraciones ocurren después de que Trump afirmara el sábado que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Washington. Horas más tarde, el mandatario publicó en Truth Social un video que simulaba el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense acompañado del mensaje: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

La tensión diplomática entre ambos países continúa escalando mientras las negociaciones, mediadas por Pakistán, permanecen prácticamente paralizadas. Trump calificó recientemente la última propuesta iraní como “un pedazo de basura” y “totalmente inaceptable”, alejando la posibilidad de un acuerdo inmediato.

Pese al estancamiento, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró durante la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi que ambos gobiernos continúan intercambiando mensajes “aunque lentamente”. El canciller insistió en que Teherán solo aceptará “un acuerdo justo y equilibrado”.

En su más reciente propuesta, Irán exigió a Estados Unidos el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados durante la guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados y el levantamiento de sanciones económicas, dejando para una etapa posterior la discusión sobre el programa nuclear iraní.

Aunque el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril sigue oficialmente vigente, Trump reconoció recientemente que la tregua es “increíblemente frágil”. Analistas citados por la agencia Reuters consideran que la estrategia de presión máxima impulsada por Washington ha complicado todavía más las posibilidades de una salida diplomática, especialmente por el valor estratégico del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas mundial.

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