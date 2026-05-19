Hallan restos de una joven de 16 años luego de que su padrastro fue acusado de abuso incestuoso

Los restos humanos hallados en una residencia de West Virginia fueron identificados como pertenecientes a una joven de 16 años que desapareció a principios de este mes.

El lunes 18 de mayo, la Oficina del Sheriff del Condado de Kanawha reveló en un comunicado de prensa que el hallazgo se produjo durante el registro de una vivienda en Big Chimney el viernes 15 de mayo.

“Esta mañana se realizó una autopsia y los restos han sido identificados positivamente como los de Shayln Shantel Harvey”, indicaba el comunicado.

Según Metro News, las autoridades habían visitado la propiedad después de que el padrastro de Harvey, James Truman, de 52 años, denunciara su desaparición el 4 de mayo.

Un comunicado anterior de las autoridades detalla que Harvey fue vista por última vez en la zona de Big Chimney, en el condado de Kanawha, el sábado 2 de mayo.

Mientras tanto, el subjefe Sean Snuffer confirmó a 12WBOY que Truman había sido arrestado por cargos relacionados con Harvey.

Citando al Departamento de Cárceles y Correccionales de West Virginia, 12WBOY informó que Truman fue arrestado el 8 de mayo de 2026 y enfrenta el cargo de “abuso sexual por parte de un padre, tutor, custodio u otra persona en posición de confianza con respecto a un menor”.

Los restos de la joven fueron encontrados en la casa donde vivía con su madre y su padrastro. Si bien la causa de la muerte de Harvey aún está siendo investigada por el médico forense, las autoridades han abierto una investigación por homicidio, según su última actualización.

“Los investigadores continuarán realizando entrevistas, procesando pruebas y dando seguimiento a todas las pistas relacionadas con este caso”, agregaron las autoridades, señalando que quienes tengan información deben comunicarse con la Oficina del Sheriff.

Sigue leyendo:

– Hombre de Kansas se declaró culpable de matar a su mamá y a su tía tras pedirle que dejara la casa.

– Hombre de Ohio es acusado de matar a su vecino y envolver su cuerpo en una alfombra.