Llega a Israel primer grupo de activistas detenidos de flotilla humanitaria Global Sumud

Un primer grupo de los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos entre el lunes y el martes por Israel en aguas internacionales llegaron este miércoles por la mañana a la ciudad portuaria israelí de Ashdod (sur), informó el centro legal a cargo de su defensa en el país, Adalah, y se espera la llegada de un segundo grupo en las próximas horas.

Según indicó uno de los portavoces de la organización, Moatasem Zedan, no todos los activistas, que intentan romper con el bloqueo a Gaza, han llegado aún al puerto israelí. Zedan indicó que los abogados de Adalah ya han podido entrar a visitar a los activistas en las dependencias del puerto donde permanecen arrestados.

“Después de un período inicial en el que la información sobre el paradero, la situación legal y el estado físico de los tripulantes estuvo severamente restringida, los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, han obtenido acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas legales”, añadió la organización en un comunicado.

Traslado a cárcel Néguev

Por otro lado, una portavoz de Rumbo a Gaza, iniciativa española que forma parte de la Flotilla, afirmó que un segundo grupo llegará en unas horas a Ashdod y que, tras los trámites pertinentes, serán trasladados a la cárcel de Ketziot, en el desierto del Néguev del sur de Israel. Hasta que ingresen en la cárcel las autoridades israelíes no permitirán visitas de los representantes consulares de los alrededor de 40 países de los que son nacionales.

Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron en la noche del martes la interceptación de los dos últimos barcos de una flotilla integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza.