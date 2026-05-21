Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 27 de mayo

Jueves 21

Romeo Santos y Prince Royce en la arena Crypto.com

Los cantantes de ascendencia dominicana, Romeo Santos y Prince Royce, continúan con su gira Mejor tarde que nunca, que llegará a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Los artistas presentan lo más relevante de sus repertorios. Hoy jueves 21 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $98. Informes: axs.com.

Crédito: AP

Soak City abre en Knott’s

El parque acuático Soak City en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), que cuenta con más de 20 atracciones de agua, entre toboganes, alberca de olas y un río lento, ya está abierto y permanecerá en servicio hasta el 5 de septiembre. Boletos desde $50. Informes: sixflags.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Exhibición de Mercedes en el Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá su nueva exhibición World Class: 100 Years of Mercedes-Benz, que conmemora un siglo de excelencia automotriz, celebra la ingeniería de alto rendimiento y el lujo que han definido a la marca desde la histórica fusión de Daimler y Benz en 1926. A partir de hoy jueves 21 de mayo. Boletos desde $12. Informes: petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Viernes 22

Experiencia con tiburones en SeaWorld

SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego) abrirá las puertas de Shark Encounter, una experiencia submarina que cuenta con elementos visuales mejorados y tecnología multimedia de vanguardia que permite a los visitantes ver el poder y la belleza de los tiburones. A partir del viernes 22 de mayo. Boletos desde $70. Informes: seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Sesame Place abre su parque acuático

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cr., Chula Vista) abrirá este fin de semana su parque temático Sesame Summer Splash, que incluye desde toboganes hasta zonas de chapoteo para niños pequeños. Por el mismo precio, los visitantes pueden tener interacciones con los personajes del parque. A partir del viernes 22 de mayo. Boletos desde $72. Informes: sesameplace.com.

Foto: Tracy Spahr

Sábado 23

Medusas en el Acuario del Pacífico

La exhibición Medusas Marinas de Maravilla, que tendrá lugar en el Pacific Aquarium (100 Aquarium Way, Long Beach) incluye más de cien de estas especies que habitan desde Sudamérica hasta el sur de California. A partir del sábado 23 de mayo. Boletos desde $35. Informes: aquariumofpacific.org.

Foto: Aquarium of the Pacific/Robin Riggs

The American Quilt en el Bowers Museum

The American Quilt: Cloth & Commerce es una exhibición en el museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana) que explora el arte y la industria detrás de las colchas estadounidenses, destacando su papel en la comunidad, el comercio y la expresión creativa a lo largo de las generaciones. A partir del sábado 23 de mayo. Entradas desde $15. Informes: bowers.org.

Evelyn Iritani en el museo japonés

La periodista Evelyn Iritani, ganadora del premio Pulitzer, hablará acerca de su libro “Safe Passage: The Untold Story of Diplomatic Intrigue, Betrayal, and the Exchange of American and Japanese Civilians by Sea During World War II” en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles). El libro explora los esfuerzos del diplomático James Keeley para negociar un intercambio de cientos de civiles aliados atrapados en Asia tras el ataque a Pearl Harbor. Sábado 23 de mayo a las 2 pm. Boletos $5. Informes: janm.org.

Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Miércoles 27

Los Fabulosos Cadillacs en el teatro Peacock

La banda de rock y ska, Los Fabulosos Cadillacs, está celebrando sus 40 años de vida con el tour LFC, que lleva por escenarios de varias ciudades del país. Llegará al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) para interpretar sus poderosas y ya clásicas melodías. Miércoles 27 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $55. Informes: axs.com.

Foto: Agustín Dusserre

Celebración en el Queen Mary

El Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) conmemorará el 90 aniversario de su histórico viaje inaugural con una celebración especial de un día de duración. Los visitantes podrán subir a bordo para disfrutar de actuaciones en vivo, una conferencia marítima, la revelación de un nuevo artefacto histórico y más. Miércoles 27 de mayo de 12 a 6 pm. Evento gratuito. Informes queenmary.com.