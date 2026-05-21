Nigeria incauta el mayor narcolaboratorio en su historia y era operado por mexicanos

Autoridades nigerianas desmantelaron el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina descubierto hasta ahora en ese país y detuvieron a nueve personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos señalados como expertos en la fabricación de drogas sintéticas.

La operación fue encabezada por la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA), que localizó el complejo en una zona boscosa del estado de Ogun, al suroeste del país.

De acuerdo con las autoridades, el laboratorio operaba a escala industrial y formaba parte de una red criminal transnacional integrada por miembros de un grupo delictivo nigeriano y colaboradores mexicanos.

El presidente de la NDLEA, Buba Marwa, informó que la investigación se desarrolló durante varios meses y culminó con una serie de operativos simultáneos realizados en Ogun y Lagos.

Además del decomiso del laboratorio, se efectuaron cateos en dos viviendas ubicadas en una zona exclusiva de Lagos, donde fueron incautadas grandes cantidades de metanfetamina cristal y precursores químicos valuados en aproximadamente 362 millones de dólares.

NDLEA #Nigeria busted a major meth lab in Ogun State. Among the arrested were 3 Mexican nationals. Over 2.4 tons of methamphetamine seized in a transnational syndicate operation.



No place in the world is safe from the terrorist Mexican cartels. pic.twitter.com/5TGuFFNO0e — David Wolf (@DavidWolf777) May 20, 2026

Entre los detenidos figuran tres mexicanos identificados por medios internacionales como especialistas o “cocineros” dedicados a la instalación y operación de laboratorios para la producción de metanfetamina.

Según las investigaciones, estos técnicos habrían sido contratados para fortalecer la capacidad de manufactura de la organización criminal en territorio nigeriano.

Las autoridades nigerianas señalaron que este caso refleja una evolución en las estrategias del narcotráfico internacional, con organizaciones criminales que trasladan conocimientos técnicos y operaciones de producción a nuevos mercados fuera de América Latina.

Marwa advirtió sobre la creciente presencia de especialistas extranjeros en comunidades rurales africanas para instalar centros de producción de drogas sintéticas.

La NDLEA mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la red de distribución y los posibles vínculos internacionales de los detenidos. Mientras tanto, las autoridades reforzaron la vigilancia en la región para evitar que grupos criminales reactiven operaciones similares en la zona.

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