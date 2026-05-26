Las mejores selecciones de CR para bebé de 2026





Desde carriolas y sillas altas hasta pañales, Consumer Reports evaluó miles de productos para bebé en cuanto a seguridad, desempeño y comodidad. Estos fueron los productos que más impresionaron a nuestros expertos.

Los expertos de Consumer Reports han evaluado miles de carriolas, asientos para auto, sillas altas, pañales, cunas y moisés en seguridad y desempeño.

By Jessica D’Argenio Waller, MS, CNS, LDN, CPST, Kathleen Felton

Cuando eres mamá o papá por primera vez o estás esperando un bebé, hay muchísimas decisiones que tomar cuando se trata de productos para bebé. A veces, las opciones pueden parecer complicadas y confusas (especialmente cuando apenas estás aprendiendo todos los términos y todavía no distingues una pata de apoyo de un sistema de anclaje LATCH). Pero al final, todos simplemente queremos lo que sea más seguro para nuestros bebés.

En Consumer Reports, nuestro equipo de evaluadores, científicos, investigadores y periodistas (muchos de nosotros también somos padres) pone a prueba más de 1,000 productos para bebé mediante una serie de evaluaciones comparativas basadas en evidencia para ayudar a las familias a tomar decisiones inteligentes y seguras. Las mejores opciones en productios para bebé de CR de 2026 son los productos que más destacaron en nuestras pruebas de laboratorio por su seguridad, facilidad de uso y desempeño.

Consumer Reports ha trabajado durante décadas para lograr productos más seguros para los bebés. Pero no solo probamos productos en nuestros laboratorios. Como parte de nuestra misión sin fines de lucro, trabajamos junto con legisladores y la industria para fortalecer las normas de seguridad y retirar del mercado los productos que no son seguros. Todo esto forma parte de los esfuerzos de CR para ayudar a garantizar que los productos para bebé cumplan con los estándares de seguridad más altos.

En cada categoría a continuación, nuestra Mejor opción, es uno de los modelos ampliamente disponibles con las calificaciones más altas en nuestras estrictas pruebas de laboratorio. También seleccionamos una mejor compra, Opción económica, para cada categoría, una opción que obtuvo muy buenos resultados en las pruebas a un buen precio. Y como no todas las familias tienen las mismas necesidades, nuestra Selección de expertos en cada categoría ofrece características que destacaron especialmente para nuestros evaluadores.

Sigue leyendo para conocer cuáles son los productos para bebé que recibieron nuestro mayor reconocimiento del 2026.

Mejor opción de Moisés

Maxi-Cosi Iora Bedside Bassinet

Graphic: Consumer Reports, Maxi-Cosi

Hay mucho que nos gusta de nuestra Mejor opción de moisés por segundo año consecutivo, el Maxi-Cosi Iora Bedside Bassinet, pero en pocas palabras: es simple, resistente y seguro. Otro punto a favor: El moisés Iora puede ajustarse tanto vertical como horizontalmente. “Puede deslizarse más cerca de ti cuando se usa junto a la cama”, explica Joan Muratore, quien dirige las pruebas de productos para bebé en Consumer Reports. Y si uno o ambos padres son altos, “la función de ajuste de altura es una vez más una gran ventaja”, dice. En nuestras pruebas no encontramos problemas de desempeño ni de diseño.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de moisés, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Maxi-Cosi Iora Bedside Bassinet

Mejor opción de asientos infantiles para auto

Cybex Cloud T

Graphic: Consumer Reports

El Cybex Cloud T es uno de los asientos infantiles para auto con las calificaciones más altas en nuestras pruebas, con excelentes resultados en nivel de protección en caso de choque y una base con sistema antirrebote con una pata de apoyo que puede ayudar a absorber parte del impacto durante un choque. También es increíblemente fácil de instalar gracias a su sistema de anclaje LATCH y al sistema de bloqueo para el cinturón de seguridad. El arnés incluye un clip para el pecho con tecnología SensorSafe con Bluetooth, que envía alertas y notificaciones de seguridad directamente a tu teléfono inteligente.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de asientos infantiles, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Cybex Cloud T

Mejor opción de asientos convertibles para auto

Chicco Fit360

Graphic: Consumer Reports

Encabezando nuestra lista de asientos convertibles para auto está el Chicco Fit360, un modelo giratorio que nuestros evaluadores encontraron increíblemente fácil de usar e instalar. El asiento permite una sola instalación, ya sea que se use mirando hacia atrás o mirando hacia adelante. El Fit360 también incluye muchas características pensadas para facilitarles la vida a los padres a largo plazo, incluyendo un arnés que se ajusta sin necesidad de volver a pasar las correas, 15 posiciones ajustables para el reposacabezas y portavasos removibles.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de asientos convertibles, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Chicco Fit360

Mejor opción de asientos todo en uno para auto

Chicco OneFit LX

Graphic: Consumer Reports

Nuestro asiento todo en uno para auto con la calificación más alta, el Chicco OneFit LX, puede usarse con niños de entre 5 y 100 libras, pasando de un modo con arnés a modo elevador conforme tu hijo crece. Este asiento lo hace todo, y lo hace muy bien. El OneFit LX obtuvo excelentes resultados en nivel de protección en caso de choque y ofrece una instalación segura tanto mirando hacia atrás como mirando hacia adelante, ya sea utilizando el sistema de anclaje LATCH o el cinturón de seguridad.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de asientos de todo en una para auto, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Chicco Onefit LX

Mejor opción de cunas

Graphic: Consumer Reports, Pottery Barn

La cuna convertible Emerson de Pottery Barn Kids ha sido una de las cunas con las calificaciones más altas en nuestras pruebas durante tres años consecutivos, ya que esta cuna convertible “ha impresionado constantemente a nuestros evaluadores por su excelente calidad de construcción”, dice Muratore. Está hecha de madera sólida de pino, cuenta con soporte metálico para el colchón y dos opciones de altura. Además, puede convertirse en una cama para niños pequeños si compras el kit de conversión por separado. Aunque no es el modelo más económico de nuestra lista, está hecha para durar. “Su precio puede ser más fácil de justificar si consideramos que la cuna puede usarse durante los primeros años del niño”, agrega Muratore.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de cunas, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Pottery Barn Kids Emerson Convertible Crib

Mejor opción de pañales

Bumbum Luxury Diapers

Graphic: Consumer Reports, BumBum

Nuestros expertos quedaron impresionados con la capacidad de absorción y de mantener la piel seca de los pañales BumBum Luxury SkinCare, que recibieron una calificación de 97, colocándose entre los mejor calificados en nuestras pruebas de laboratorio. Los pañales cuentan con una capa interior con aloe para ayudar a proteger la piel y destacaron por absorber la humedad rápidamente. Además, son más económicos que otros pañales similares, ganándose la designación Smart Buy de CR.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de pañales, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Bumbum Luxury Skincare Diapers

Mejor opción de sillas altas

Stokke Clikk High Chair

Graphic: Consumer Reports

La silla alta Stokke Clikk obtuvo calificaciones altas en seguridad, facilidad de uso y facilidad de limpieza. Esta silla alta de excelente desempeño tiene un diseño moderno y sencillo que resulta bastante ingenioso. Se arma rápidamente encajando las piezas a presión, sin necesidad de herramientas, y es ideal para el uso diario. A nuestros expertos también les gustó que el diseño liso y sin uniones visibles de la bandeja y el asiento evita rincones o espacios donde pueda acumularse comida.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de sillas altas, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Stokke Clikk High Chair

Mejor opción de carriolas

Baby Jogger City Mini GT3

Graphic: Consumer Reports, Baby Jogger

La carriola con la calificación más alta en las pruebas de laboratorio de CR, la Baby Jogger City Mini GT3, destaca por su facilidad de uso, maniobrabilidad y excelentes resultados en seguridad. “Ofrece un paseo suave y con gran capacidad de respuesta, incluso en terrenos irregulares, gracias a sus llantas de goma Forever Air y suspensión en las cuatro ruedas”, dice Muratore. La City Mini GT3 también es muy fácil de usar para los papás, gracias a características como un arnés que se ajusta sin necesidad de volver a pasar las correas, una hebilla magnética, un plegado con una sola mano que se mantiene de pie por sí solo y una canasta grande para guardar cosas.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de carriolas, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Baby Jogger City Mini GT2

Mejor opción de carriolas dobles

Uppababy Vista V3 con Rumbleseat V3

Graphic: Consumer Reports, Uppababy

La Uppababy Vista V3, una carriola modular individual que puede convertirse en doble y que es popular por buenas razones, obtuvo impresionantes calificaciones en seguridad, maniobrabilidad y facilidad de uso en nuestras pruebas. “La Vista V3 tiene uno de los mejores sistemas de arnés que hemos visto”, dice Muratore. También es relativamente fácil de girar y empujar, especialmente para ser una carriola doble, y la canasta es muy grande. Pero quizá su mejor característica sea lo bien que se adapta a las necesidades de una familia que está creciendo, ya que puede funcionar como sistema de viaje, como carriola individual o como carriola doble con múltiples configuraciones de asiento. También puedes agregar una plataforma con ruedas para llevar a un tercer niño más grande.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de carriolas dobles, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

UPPAbaby Vista v3 with Rumbleseat V3

Mejor opción de carriolas ligeras

Uppababy Minu V3

Graphic: Consumer Reports, Uppababy

Con un peso de solo 17 libras y un tamaño ultracompacto al cerrarse, la Uppababy Minu V3 es una excelente carriola para viajar o para quienes viven en la ciudad. Aunque es ligera, también es resistente, y reúne una larga lista de características útiles en un diseño moderno. Además, mientras que algunas carriolas ligeras no pueden usarse con recién nacidos, la reclinación casi plana y el cierre desplegable de la Minu V3 la hacen adecuada para bebés menores de 6 meses.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de carriolas ligeras, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

UPPAbaby Minu V3

Mejor opción de sistemas de viaje

Nuna Swiv + Pipa Aire RX Travel System

Graphic: Consumer Reports, Nuna

La combinación perfecta de carriola y asiento para auto para quienes no quieren sacrificar funcionalidad ni estilo. La Nuna Swiv cuenta con una función única que permite presionar un botón para desbloquear las ruedas y moverlas en varias direcciones—360 grados—lo que facilita hacer giros más cerrados y maniobrar mejor en espacios pequeños. El Pipa Aire RX obtuvo las calificaciones más altas en seguridad y además es ligero, con un sistema de anclaje LATCH para facilitar su instalación.

Lee más sobre nuestras Mejores opciones de sistema de viaje, incluyendo nuestra Opción económica y Selección de expertos para 2026.

Nuna SWIV + Pipa Aire RX Travel System

Cómo CR prueba los productos para bebés

En CR, evaluamos los productos para bebés con los estándares más altos, porque no hay nada más importante que la seguridad de tu hijo. Nuestras pruebas son rigurosas, independientes y libres de influencias externas. Compramos todo lo que evaluamos y no aceptamos publicidad.

Nuestra misión como organización sin fines de lucro es promover la equidad, la seguridad y la transparencia, además de ayudar a las familias a tomar decisiones informadas y con confianza sobre los productos que usan. Puedes apoyar nuestros esfuerzos haciéndote miembro o donando a nuestra misión hoy mismo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.