Miami: pronóstico del tiempo para este martes 26 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 26 de mayo indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 59% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 79 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:05 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 88 grados Fahrenheit (26 y 31ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.