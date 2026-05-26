Operativo en Colima, occidente de México, deja un muerto, policías heridos y bloqueos con tráileres incendiados

Un operativo de seguridad realizado en el municipio de Tecomán, Colima (occidente de México), derivó en un enfrentamiento armado que dejó al menos un presunto delincuente muerto, dos agentes de la Fiscalía estatal heridos y una serie de bloqueos carreteros con vehículos incendiados que paralizaron por varias horas la circulación en la autopista Manzanillo-Colima.

De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno estatal, integrantes de la Policía Investigadora acudieron a atender un reporte recibido a través de la línea de emergencia 911 cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados que viajaban en un vehículo. Durante el intercambio de disparos, dos agentes resultaron lesionados y uno de los presuntos agresores murió en el lugar.

Las autoridades estatales señalaron que, tras la agresión, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo para ubicar y detener a los responsables. Sin embargo, la persecución provocó reacciones violentas por parte de los criminales, quienes incendiaron varios vehículos y realizaron bloqueos en distintos puntos de la región para impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

PERSISTEN NARCOBLOQUEOS EN COLIMA; SE EXTIENDEN A ARMERÍA



Los narcobloqueos no cesan. Esta noche se reportaron al menos tres nuevos vehículos incendiados en los municipios de Tecomán y Armería.



Uno se registró cerca del crucero de San Miguel, cerca de Cerro de Ortega.



Otro en… https://t.co/HQbW4fvMc9 pic.twitter.com/dLOh3leot6 — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) May 26, 2026

Bloqueos y caos en la autopista

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron cerca de la comunidad de Caleras, en Tecomán. Como parte de las acciones de los grupos armados, varios tráileres fueron atravesados e incendiados sobre la autopista Manzanillo-Colima, una de las principales vías de comunicación del Estado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo negro elevándose desde distintos puntos de la carretera, así como unidades de carga consumidas por el fuego. En una de las grabaciones se observa el momento en que un tren impacta contra un tractocamión que había sido utilizado para bloquear las vías.

Autoridades de Protección Civil confirmaron que los incendios fueron controlados horas más tarde, aunque la circulación permaneció parcialmente afectada mientras continuaban las labores de seguridad y retiro de unidades dañadas.

Además de los bloqueos carreteros, escuelas y establecimientos cercanos suspendieron actividades de manera preventiva. En algunos planteles educativos, estudiantes y personal docente fueron resguardados dentro de las aulas mientras se desarrollaban los enfrentamientos y operativos.

Reportes preliminares indicaron que al menos seis puntos fueron bloqueados por grupos criminales, principalmente mediante la quema de camiones de carga.

Continúa el operativo de búsqueda

El Gobierno de Colima informó que los responsables lograron escapar y que el operativo continuaba activo hasta la noche del lunes. Las autoridades señalaron que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer mayor información sobre lo ocurrido.

De manera extraoficial, algunos reportes señalaron que entre los detenidos se encontraría un ciudadano estadounidense presuntamente vinculado con una orden de arresto por homicidio en Estados Unidos. Sin embargo, esa información no había sido confirmada plenamente por las autoridades estatales al cierre de esta edición.

La violencia registrada en Colima refleja la persistente disputa entre grupos del crimen organizado que operan en la región del Pacífico mexicano. El Estado, pese a su tamaño, ha sido escenario constante de hechos violentos relacionados con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas a mediados de mayo, fuerzas de seguridad estatales informaron sobre la muerte de dos presuntos integrantes de ese grupo criminal durante otro operativo realizado en la capital del Estado, entre ellos un objetivo considerado prioritario conocido con el alias de “Huesos”.

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