México incauta más de 54,000 litros de sustancias químicas presuntamente destinadas a fabricar drogas sintéticas

Autoridades federales de México decomisaron más de 54,000 litros de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas en el puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país y considerado estratégico en las investigaciones sobre tráfico de precursores químicos vinculados al narcotráfico.

La operación fue encabezada por la Fiscalía General de la República de México (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que además contó con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido este domingo, agentes federales aseguraron aproximadamente 54,960 litros de una sustancia identificada preliminarmente como alcohol bencílico, almacenada en 240 tambos distribuidos dentro de dos contenedores localizados en la aduana portuaria de Manzanillo.

Las autoridades explicaron que el decomiso fue resultado de investigaciones de campo y labores de inteligencia enfocadas en detectar rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales dedicadas a importar y movilizar sustancias químicas empleadas en la producción de narcóticos sintéticos, incluidos el fentanilo y la metanfetamina.

La #FGR en coordinación con @SSPCMexico, aseguró en el Puerto de #Manzanillo, #Colima, un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Agentes federales lograron el aseguramiento del cargamento y a… pic.twitter.com/3MqKSCDdGA — FGR México (@FGRMexico) May 24, 2026

Investigación apunta a redes de tráfico de precursores

Según la Fiscalía, los trabajos de inteligencia permitieron identificar posibles rutas logísticas utilizadas para trasladar precursores químicos hacia el occidente de México, región donde operan grupos criminales ligados a la fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al recinto aduanero ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en la colonia Tapeixtles, donde realizaron el aseguramiento de los contenedores.

La dependencia señaló que, mediante análisis químicos y revisiones de casos anteriores, se ha determinado que sustancias como ácido tartárico, piperidona y otros compuestos similares pueden utilizarse en las etapas finales de producción de drogas sintéticas.

Aunque las autoridades mencionaron el posible uso ilícito del cargamento, todavía no se ha confirmado oficialmente la composición definitiva de las sustancias decomisadas. Peritos especializados serán los encargados de determinar las cantidades exactas y las características químicas del material asegurado.

El gobierno mexicano tampoco informó si hubo personas detenidas durante el operativo ni reveló el origen del envío, la empresa involucrada o el destino final de los contenedores.

Compuestos como el alcohol bencílico, el ácido tartárico y la piperidona son codiciados por los químicos de los cárteles. Crédito: Fiscalía General de México | Cortesía

Manzanillo, punto clave en el combate al narcotráfico

El puerto de Manzanillo se ha convertido en uno de los principales focos de vigilancia para las autoridades mexicanas debido al incremento en el tráfico de precursores químicos provenientes de Asia y otras regiones del mundo.

Funcionarios de seguridad han señalado en diversas ocasiones que organizaciones criminales utilizan los puertos del Pacífico mexicano para introducir compuestos empleados en laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetamina, drogas que posteriormente son traficadas hacia Estados Unidos.

El decomiso ocurre en medio de la presión constante del gobierno estadounidense para que México refuerce las acciones contra la producción y exportación de fentanilo, una droga sintética vinculada a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en territorio estadounidense.

En los últimos meses, fuerzas federales mexicanas han intensificado operativos en puertos, aduanas y carreteras estratégicas con el objetivo de frenar el flujo de sustancias químicas utilizadas por los cárteles.

La Fiscalía indicó que el cargamento permanecerá bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar la red criminal relacionada con el envío y esclarecer si los químicos estaban destinados a laboratorios clandestinos en el occidente del país.

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