Pronóstico del clima en Los Ángeles para este martes 26 de mayo

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielo prácticamente nublado. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 40 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:45 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:55 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles tendremos más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 40% por la mañana, 40% por la tarde y 40% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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