Arrestan a un hombre por matar a una mujer de Nuevo México que reunía pruebas para meterlo a prisión

Una mujer de Nuevo México estaba reuniendo pruebas para que un hombre fuera encarcelado, pero él se enteró de sus esfuerzos y la asesinó, según las autoridades del estado.

Vincent Galvan, de 38 años, está acusado de un cargo de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas, agresión con arma mortal, robo de vehículo y posesión ilegal de arma de fuego por parte de un delincuente, según la Oficina del Sheriff del Condado de Roosevelt.

El 12 de mayo, los agentes encontraron el cuerpo en descomposición de Ricki L. White, de 38 años, dentro de una camioneta estacionada en una propiedad abandonada en South Roosevelt Road 6, a pocos kilómetros de la frontera con Texas.

Al día siguiente, la oficina del sheriff tenía a Galvan y a otra mujer en su radar y solicitó la colaboración ciudadana para localizarlos.

El 14 de mayo, Galvan fue arrestado por la policía local tras cruzar a Farwell, un pequeño pueblo ubicado en el Panhandle de Texas.

Según las autoridades, White fue vista con vida por última vez el 4 de mayo alrededor de las 7:30 p.m. Los investigadores creen que fue asesinada a tiros entre las 6 a.m. y las 7 a.m. del 5 de mayo. Un teléfono celular que, según se dice, le había prestado otra mujer a Galván, fue rastreado hasta la escena del crimen en ese mismo período, informó la policía.

Galvan permanece detenido en la cárcel de Farwell y será extraditado a Nuevo México una vez que se resuelva el caso en su contra en Texas.

En la camioneta de la amiga, la policía también recuperó una pistola de 9 mm, según una declaración jurada para una orden de arresto obtenida por The Eastern New Mexico News. La policía alega que el arma tenía sangre en el armazón y que el calibre coincidía con el de una bala recuperada del cuerpo de White.

A medida que avanzaba la investigación del asesinato de White, las autoridades encontraron “una carpeta con pruebas que demostraban… delitos anteriores” dentro de la camioneta donde se encontró a la mujer.

Los investigadores creen ahora que Galvan mató a White porque ella estaba reuniendo pruebas para usarlas en su contra, y señalaron varias disputas domésticas previas entre la pareja que fueron denunciadas a la policía.

En una ocasión, se dice que la pareja se apuntó con armas de fuego. Sin embargo, algunas de esas disputas no fueron denunciadas, según la policía.

Además, Galvan confesó a sus amigos que mató a White —su novia intermitente— porque ella “lo había estado amenazando”, según la declaración jurada.

Luego, en una llamada telefónica desde la cárcel a su madre, Galvan repitió una versión de esa historia, diciendo que sabía que un amigo lo estaba tendiendo una trampa para que la policía lo atrapara, según alegan las autoridades.

Sigue leyendo:

– Hallan posibles restos de una joven desaparecida hace 34 años en Kentucky y arrestan al esposo de la víctima.

– Una mujer de West Virginia es acusada de matar a su propia hija luego de anunciar su desaparición.