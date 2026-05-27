Hallan posibles restos de una joven desaparecida hace 34 años en Kentucky y arrestan al esposo de la víctima

Durante más de tres décadas, la desaparición de Anna Manning permaneció como un misterio sin resolver en Kentucky. Ahora, los investigadores afirman estar más cerca que nunca de encontrar respuestas.

Según el medio local WKYT, se han descubierto restos humanos en una propiedad relacionada con la desaparición de Anna, lo que representa un avance significativo en un caso que se remonta a 1992.

Los restos fueron recuperados de una propiedad en el condado de Boyle y serán trasladados a un laboratorio forense para su examen e identificación, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Boyle en un comunicado. Las autoridades indicaron que no se realizará ninguna identificación oficial hasta que concluya la investigación y se haya notificado a los familiares.

El descubrimiento se produjo pocos días después de que los investigadores arrestaran al esposo de Anna, Anthony Manning, y a su madre, Barbara Manning, en relación con el caso.

El 19 de mayo de 2026, el detective Ray, de la Oficina del Sheriff del Condado de Boyle, obtuvo acusaciones formales contra Anthony y Barbara, según una publicación de la oficina del sheriff en Facebook.

Anthony fue acusado de asesinato, manipulación de pruebas y profanación de cadáver. Barbara fue acusada de complicidad en asesinato, complicidad en manipulación de pruebas y complicidad en profanación de cadáver.

Ambos se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Detención del Condado de Boyle con una fianza de 2 millones de dólares en efectivo, según la oficina del sheriff.

Los arrestos reavivaron el interés en un caso que comenzó hace más de 30 años, cuando Anna desapareció con tan solo 23 años. Fue vista por última vez el 19 de noviembre de 1992 en Junction City, Kentucky, según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs).

Aunque Anna desapareció en 1992, la Oficina del Sheriff del Condado de Boyle indicó que su desaparición fue reportada oficialmente el 25 de febrero de 1994.

A medida que los investigadores continuaron con el caso sin resolver a lo largo de los años, la atención se centró repetidamente en una propiedad en Spring Valley Road en Danville.

Tras los arrestos, las autoridades registraron la propiedad ubicada en el 148 de Spring Valley Road. El Departamento del Sheriff del Condado de Boyle, la Oficina de Gestión de Emergencias y cuadrillas de obras públicas acudieron al lugar, según informó WKYT.

Según el medio, las cuadrillas de obras públicas llegaron con una excavadora, y se observaron varios agujeros en la propiedad de más de 2 hectáreas, donde se habían realizado excavaciones.

La misma propiedad ya había sido registrada en 2016 tras la ejecución de una orden judicial, aunque no se encontró nada en aquella ocasión.

El expediente del caso también incluye detalles de un incidente anterior entre Anna y Anthony, previo a su desaparición.

Un artículo periodístico de 1995 afirmaba que Anthony se entregó después de que Anna firmara una orden de arresto por secuestro en su contra. Supuestamente, Anthony llegó al apartamento de su esposa, de quien estaba separado, con su hija, esposó a Anna y la sacó por la puerta trasera antes de que ella escapara a la casa de un vecino y contactara a la policía, según la base de datos NamUs. Posteriormente, Anthony cumplió 192 días de cárcel en relación con ese incidente.

Las autoridades no han confirmado si los restos hallados esta semana pertenecen a Anna. La Oficina del Sheriff del Condado de Boyle indicó que la investigación continúa y exhortó a cualquier persona con información relacionada con el caso a que se comunique con los investigadores.

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