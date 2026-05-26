Madre de tres niños muere presuntamente asesinada por su esposo en Pennsylvania

Una querida maestra y madre identificada como Taryn Morgan, de 45 años, fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Carsonville Road, en Halifax, alrededor de las 2:00 p.m. del 21 de mayo, informaron las autoridades estatales de Pennsylvania.

La mujer presentaba heridas de bala y fue declarada muerta en el lugar. De acuerdo con la Policía Estatal de Pennsylvania, las investigaciones preliminares indican que la víctima habría sido atacada durante un “altercado doméstico” con su esposo, Dennis Morgan, de 46 años, reseñó el Daily Mail.

El hombre también fue hallado con heridas de bala presuntamente autoinfligidas y fue trasladado a un hospital. Las autoridades señalaron que no se esperaba que sobreviviera, aunque posteriormente no se ofrecieron actualizaciones oficiales sobre su estado de salud.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre qué originó la discusión.

Una comunidad conmocionada por la muerte de la educadora

La muerte de Taryn Morgan generó una profunda reacción entre familiares, estudiantes y miembros de la comunidad educativa local.

La mujer deja tres hijos: Morgan y Carter Imhof, y Kimber Morgan.

Su hija, Morgan, publicó un breve y emotivo mensaje en redes sociales: “Te amo, mamá”.

También fue creada una campaña de GoFundMe para apoyar económicamente a los hijos de la víctima.

“Taryn era una madre dedicada, una gran maestra, empresaria y una hija amorosa”, señala la recaudación de fondos, que logró reunir cerca de $26,000 dólares de una meta de $35,000.

Era una reconocida profesora de agricultura

Morgan trabajaba como profesora de agricultura en el programa Future Farmers of America y Agricultura del Distrito Escolar Upper Dauphin Area.

La organización la describió como una mentora y una figura positiva para numerosos estudiantes y miembros de la comunidad.

“La señora Morgan era más que una educadora. Era una mentora, un modelo a seguir y una fuente constante de pasión y positivismo”, expresó el programa en un homenaje.

El grupo organizó una venta de plantas el sábado para honrar su legado. Según la organización, la comunidad agotó rápidamente las existencias del invernadero como muestra de apoyo y reconocimiento.

Además de su carrera educativa, Taryn y Dennis Morgan eran propietarios del Carsonville Hotel, un establecimiento conocido por organizar presentaciones musicales en vivo.

El distrito escolar destacó anteriormente que Morgan tenía más de 20 años de experiencia como educadora y disfrutaba de la lectura, la repostería y el paisajismo.

Según reportes citados en medios locales, Dennis Morgan había sido diagnosticado en 2020 con sarcoma sinovial, una forma poco común de cáncer que afecta tejidos blandos. A comienzos de 2021 fue declarado libre de cáncer.

Las autoridades continúan investigando el caso.