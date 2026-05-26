Una mujer de West Virginia es acusada de matar a su propia hija luego de anunciar su desaparición

Una madre de West Virginia está acusada de asesinar a su hija cuando esta se preparaba para mudarse, y luego denunciar su desaparición a pesar de saber lo que le había sucedido.

Staci Wind, de 50 años, se encuentra en la Cárcel Regional Central sin derecho a fianza, según los registros penitenciarios revisados ​​por Law&Crime.

Ha sido acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su hija Ayla Wind, de 26 años, informó la cadena regional WCHS, afiliada de ABC y Fox.

Ayla Wind se estaba preparando para regresar a Utah, según una campaña de GoFundMe creada para su familia.

Aunque se informó que estaba en West Virginia con su madre cuando fue asesinada trágicamente, la joven se dirigía al oeste para reunirse con otros familiares, añade la campaña.

El 18 de mayo, Staci Wind denunció la desaparición de su hija, informó la Policía Estatal de West Virginia en un comunicado de prensa.

Los investigadores revisaron los registros telefónicos que muestran que Ayla Wind le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que estaba comprando bocadillos en una gasolinera, según la cadena local WSAZ, afiliada de NBC.

Cuatro días después, la policía acudió al lugar de los hechos en Summit Lake, en el condado de Greenbrier. Se encontraron restos humanos en una fosa poco profunda y la víctima fue identificada como Ayla Wind.

Los investigadores creen que murió quemada.

Las autoridades no indicaron qué los llevó a considerar a Staci Wind como sospechosa, pero fue arrestada e ingresada en prisión. Se desconoce cuándo comparecerá ante el tribunal.

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