Joven de Nueva Jersey apuñaló a su abuela y luego llamó al 911 para entregarse

Un joven de 18 años de Nueva Jersey está acusado de asesinar a su abuela después de que la policía, tras responder a una llamada al 911, encontrara a la mujer de 69 años muerta en una habitación del segundo piso con cuchillos clavados en el rostro.

Louis Brown, de 18 años y residente de Jackson Township, fue acusado el 18 de mayo de asesinato y posesión ilegal de un arma en relación con la muerte de Darlene Brown, de 69 años, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Ocean.

La policía acudió a una residencia en Justin Way alrededor de las 7:00 a.m. tras recibir una llamada al 911 informando de un asesinato, según el comunicado. Los fiscales indicaron que Brown fue quien realizó la llamada.

Los agentes que respondieron a la llamada encontraron a Brown en la puerta principal de la residencia. Salió de la casa con las manos en alto y fue detenido de inmediato mientras los agentes investigaban, según el comunicado.

Dentro de una habitación del segundo piso, los agentes encontraron a Darlene Brown muerta con aparentes puñaladas en el rostro y el cuello, según las autoridades.

Los investigadores también observaron dos cuchillos clavados en la víctima, según informó la fiscalía.

Brown fue trasladado a la cárcel del condado de Ocean, donde permaneció detenido a la espera de una audiencia de detención.

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