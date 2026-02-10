Un hombre de Florida admitió que mató a su abuela y usó sus tarjetas para comprar cerveza y cigarrillos

Un hombre de Florida admitió haberle roto el cuello a su abuela de 76 años después de que ella lo pinchara en la espalda con un cuchillo de cocina, según la policía.

De acuerdo con el informe de arresto, Nicholas Ivey, de 29 años, también la golpeó y pisoteó repetidamente la cabeza mientras yacía en el suelo durante el violento ataque en Vero Beach, al sur de Orlando.

En entrevistas con detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River, Ivey admitió haber asesinado a su abuela, argumentando que ella se le abalanzó con un cuchillo de cocina y lo pinchó en la espalda. Los detalles del informe del arresto fueron resumidos por la cadena local de noticias CBS 12.

El informe de arresto describe cómo Ivey, que mide 1.85 m y pesa 159 kg, trasladó el cuerpo de su abuela a una habitación y procedió a limpiar la escena: limpió la sangre del suelo con toallas, lavó su sudadera ensangrentada y guardó el cuchillo en un cajón.

Tras el presunto asesinato, tomó las tarjetas de crédito y el vehículo de la víctima y condujo hasta una tienda cercana, donde compró cerveza y cigarrillos. Al regresar a casa, llamó a su padre y confesó haber asesinado a su abuela, Patricia Dibella.

Explicó que no había llamado al 911 de inmediato porque primero quería hablar de la situación con su padre.

El padre de Ivey contactó con la oficina del sheriff, y los agentes fueron a realizar una verificación de bienestar en el apartamento de Dibella. Al llegar, alrededor de las 8:15 p. m., encontraron el cuerpo de una mujer tendido en diagonal sobre una cama; cuando intentaron levantarle el brazo, estaba “extremadamente rígido”.

Posteriormente, Ivey fue detenido y les dijo a los agentes que vestía la misma sudadera que llevaba puesta cuando mató a su abuela la noche anterior. “Me atacó con un cuchillo”, declaró a las autoridades, según el informe del arresto.

Una vez en la oficina del sheriff, según el informe, fue llevado a la División de Investigaciones Criminales y confesó haber asesinado a Dibella.

Las autoridades aún no han presentado cargos contra Ivey por la muerte de su abuela, sin embargo, enfrenta varios cargos adicionales, incluyendo hurto mayor de vehículo, uso ilícito de identificación personal, posesión ilegal de tarjetas de crédito robadas y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Ivey se encuentra detenido con una fianza de $400,000 en la Cárcel del Condado de Indian River; su comparecencia está programada para el 10 de marzo.

