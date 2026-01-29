Una adolescente de Florida encontró muerto a su hermano pequeño y la madre es sospechosa del crimen

Una madre de St. Pete fue acusada de asesinato en primer grado el miércoles por la mañana después de que, según la policía, asfixió a su hijo de 4 años.

Los agentes llegaron al lugar alrededor de las 3:30 p. m. después de que la hermana del niño, de 16 años, llegó a casa de la escuela y encontró a su madre, Diana Cullom, de 43 años, sosteniendo a su hermano, Finley Cullom, en una cama. Había sangre en el lugar y por toda la casa.

“Entró en la casa, vio sangre por todas partes, vio a su hermano de 4 años…”, declaró a WFLA el jefe de policía de St. Petersburg, Anthony Holloway.

Según los registros policiales y judiciales, Cullom asfixió a Finley con una bolsa de plástico. La policía afirma que se autoinfligió heridas de arma blanca que no pusieron en peligro su vida y fue trasladada al Hospital Bayfront.

Esas heridas eran visibles en sus brazos cuando compareció ante el tribunal por primera vez el miércoles tras ser acusada del asesinato de su hijo.

La policía dijo inicialmente que el niño fue apuñalado hasta la muerte, pero el miércoles por la mañana el médico forense determinó que no tenía heridas de arma blanca y que había sido asfixiado.

El jefe de policía de St. Petersburg, Anthony Holloway, informó que la joven de 16 años también encontró un cuchillo y una nota en la casa ubicada en el número 1700 de Tanglewood Drive Northeast.

“Creemos que la nota fue dejada por mamá”, declaró Holloway durante una conferencia de prensa el martes por la noche. No se especificó el contenido exacto de la nota, y la policía aún desconoce el historial de salud mental de la madre.

De acuerdo con las autoridades, el padre del menor no se encontraba en casa en el momento del incidente, según Fox 13.

El miércoles, un juez le comunicó a Cullom, quien permaneció inexpresiva con los brazos cruzados en el tribunal, que permanecerá en prisión sin derecho a fianza. También le indicó que no puede tener ningún contacto con su hija de 16 años.

Sigue leyendo:

– Horror en Florida: hombre mata a tiros a tres turistas varados en una casa alquilada.

– Arrestan en Florida a mujer de 81 años por intentar contratar a alguien para cometer un asesinato.