Arrestan en Florida a mujer de 81 años por intentar contratar a alguien para cometer un asesinato

Una mujer de 81 años fue arrestada el viernes en Florida tras ser acusada de intentar contratar a una persona para cometer un asesinato, luego de que detallara el presunto plan a un agente de la ley que actuaba de manera encubierta, informaron las autoridades.

La detenida fue identificada como Elouise Ruth Leland, residente de Hernando, quien fue puesta bajo custodia después de que detectives recibieran información confidencial a principios de mes que indicaba que estaba buscando activamente a alguien para llevar a cabo un homicidio, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus.

Encuentro con un falso sicario

Tras recibir la alerta, los investigadores iniciaron una pesquisa y coordinaron una reunión entre Leland y un agente encubierto que se hizo pasar por un sicario. Durante el encuentro, celebrado el viernes, la mujer discutió los detalles del supuesto plan y aceptó realizar un pago a cambio de la ejecución del crimen.

Con base en esa información, los detectives obtuvieron una orden judicial y procedieron a arrestarla sin incidentes, señalaron las autoridades.

Leland fue acusada formalmente de incitación a cometer asesinato en primer grado y trasladada al Centro de Detención del Condado de Citrus, donde permanece detenida sin derecho a fianza.

Sin riesgo para la presunta víctima

Las autoridades indicaron que, tras la investigación, se determinó que no hay otras personas involucradas en el caso y que no existe peligro para la víctima prevista, cuyo nombre no fue revelado.

“Gracias a la rápida actuación de nuestra División de Investigaciones Criminales y a la colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, pudimos evitar el asesinato sin sentido de otra persona”, declaró el sheriff David Vincent, quien calificó el caso como un ejemplo de cooperación efectiva entre agencias.

Leland ya había sido noticia en enero de 2025, cuando fue arrestada por cargos de crueldad animal en un caso que derivó en el rescate de 90 perros de su vivienda, según informó entonces FOX13 Tampa.

