Capturan en un hotel de Miami a hombre que pasó 18 años prófugo por estafar a clientes por $700,000 dólares

Un fugitivo que pasó 18 años prófugo está nuevamente bajo custodia tras ser localizado por el Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Craig Scanlon, de 68 años, fue detenido el 2 de febrero en un hotel de Miami Beach, donde trabajaba como entrenador personal, tras haber dado inicialmente un nombre diferente a los agentes, según la agente de Asuntos Públicos Anne Murphy, del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Había estado prófugo desde 2007, cuando desapareció repentinamente mientras cumplía un período de prueba de tres años, según lo ordenado por el tribunal, informó en un comunicado de prensa del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Un jurado condenó a Scanlon “en un tribunal federal por fraude postal, transporte interestatal de bienes robados y lavado de dinero tras malversar fondos y estafar a clientes por casi $700,000 dólares”, según detalló Murphy.

Poco después, un juez lo condenó a 46 meses de prisión, a los que seguiría el período de prueba antes mencionado, señala una copia de la orden de arresto obtenida por People. Scanlon cumplió su condena en prisión, pero desapareció al acercarse el final de su libertad condicional.

La orden describe una tensa visita a la vivienda alquilada de Scanlon mientras estaba en libertad condicional en 2007, justo antes de su desaparición.

Un agente de libertad condicional se reunió con Scanlon en ese momento, al igual que su supervisor. Los dos agentes declararon posteriormente que estaban asombrados por la cantidad de artículos caros encontrados en la vivienda.

“Los muebles eran nuevos y muchos aún conservaban las etiquetas de las tiendas; muebles de patio nuevos, una parrilla de acero inoxidable, dos computadoras nuevas con monitores de pantalla plana grandes, electrodomésticos de cocina nuevos, ropa de alta gama y una despensa repleta de alimentos, incluyendo costosos batidos de proteínas y suplementos”, según la orden.

Al abrir el garaje, el agente de libertad condicional de Scanlon también descubrió “varios aparatos de gimnasio, incluyendo bancos de ejercicios y pesas, como los que se encuentran en un gimnasio profesional”, y un baño de vapor de madera de cedro en el garaje.

La situación despertó inmediatamente las sospechas de los agentes, debido en gran parte al salario de Scanlon en ese momento, según la orden judicial.

Los dos agentes interrogaron a Scanlon sobre las compras, pero él insistió en que las había obtenido de sus padres como regalos, una acusación que sus padres negarían posteriormente.

La visita de Scanlon a sus agentes de libertad condicional tuvo lugar el 15 de noviembre de 2007, y en ese momento había ganado tan solo 8,501 dólares en los seis meses anteriores, según los registros que legalmente debía proporcionar a la fiscalía.

Actualmente se encuentra detenido en Florida y pronto comparecerá de nuevo ante un tribunal federal de Ohio, donde podría enfrentar una pena de prisión y más sanciones, además de la obligación financiera de más de 1.2 millones de dólares que le impuso el tribunal tras su condena en 2001.

El alguacil estadounidense Pete Elliott agradeció a los investigadores de Ohio y Florida por su “increíble labor” que “condujo a la captura definitiva de un fugitivo que creía poder desaparecer bajo un nombre falso y vivir bajo el sol de Miami”.

“El Servicio de Alguaciles no dejará de buscar fugitivos, sin importar cuánto tiempo y cuán lejos huyan”, continuó el comunicado.

