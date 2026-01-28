Profesora de Florida que trabajó como policía durante 10 años fue arrestada por traficar fentanilo

Una exoficial de la Policía de Daytona Beach, con 10 años de servicio, fue arrestada por cargos relacionados con drogas.

Amber Williamson, de 40 años, y quien actualmente trabaja como maestra, enfrenta cargos relacionados con seis delitos por drogas, según informó el Sheriff del Condado de Volusia, Mike Chitwood.

El Grupo de Trabajo de Narcóticos del Este de Volusia, junto con el equipo SWAT de Volusia, realizó una investigación alrededor de las 6:00 a. m. del 23 de enero en un apartamento de Daytona Beach donde vivían Williamson y otras tres personas.

Durante una orden de registro, se encontró presunto contrabando de narcóticos flotando en el inodoro del dormitorio principal, que parecía como si alguien hubiera intentado tirar de la cadena, según una declaración jurada de arresto.

Una licuadora blanca, que parecía tener residuos de fentanilo, fue encontrada en el tocador del baño principal, donde también se encontró una báscula digital con aparentes residuos de fentanilo.

También se encontró una bolsa de cannabis de 14,58 gramos en la encimera del baño del dormitorio principal junto con 78 dólares, además de otros 760 dólares en el cajón superior del tocador del dormitorio principal.

Según la declaración jurada, también había un arma cargada en el lado izquierdo de la cabecera del dormitorio principal.

Williamson y Marcus Plowden, a quien la oficina del sheriff llamó un “traficante de drogas prolífico”, compartían el dormitorio.

La mujer declaró a los detectives que las drogas y el contrabando pertenecían a Plowden. Ella afirmó que él le pedía que le entregara drogas cuando estaba fuera de la ciudad u ocupado.

Plowden declaró a los detectives que intentó tirar las drogas por el inodoro cuando oyó a la policía en la puerta. Informó a los detectives que todas las drogas en el dormitorio le pertenecían y que Williamson realizaba las entregas en su nombre.

Con base en las pruebas, Williamson fue acusada de tráfico armado de fentanilo, posesión de cocaína con intención de vender, fabricación de crack, posesión de sustancia clasificada II y posesión de parafernalia de drogas.

Williamson y Plowden fueron trasladados a la Cárcel del Condado de Volusia sin derecho a fianza.

Tras los hechos, sus excompañeros se quejaron de la situación, pues afirmaron que era indignante que una persona que se alistó en las fuerzas especiales tenga que ser detenida por tráfico de drogas y además de fentanilo, una de las drogas que más daño hacen en EE.UU.

“Es repugnante que alguien que hizo un juramento para proteger estas calles de Daytona Beach esté ahora vendiendo este veneno, destruyendo familias, destruyendo vidas”, afirmaron las fuerzas especiales.

Su exjefe participó en el arresto

El sheriff del Condado de Volusia, Mike Chitwood, declaró en un video de Facebook grabado durante la redada que contrató a Williamson como agente de policía en Daytona Beach en 2009 y que ella trabajó allí durante 10 años antes de convertirse en maestra.

“Se llevará una sorpresa desagradable en los próximos minutos”, dijo Chitwood. “Vamos a ejecutar una orden de registro, y sospecho que su novio volverá a la cárcel, y ella irá con él”.

El video mostraba una fuerte presencia del SWAT entrando al apartamento, y luego a Williamson, esposada, de cara a la pared.

“Amber, sabes que los buenos siempre ganan, ¿verdad?”, dijo Chitwood al pasar junto a ella y entrar al apartamento.

