Un hombre de Michigan que estranguló a su exnovia y vivió con sus restos durante 7 meses fue declarado culpable

Un hombre de Michigan estranguló a su exnovia en un sillón antes de trasladar sus restos al sótano de su apartamento.

Matthew Lewinski, de 42 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado, más de cinco años después de haber matado a su exnovia, Courtney “Jerri” Winters.

Según informó el medio local Macomb Daily, Lewinski fue acusado de estrangular a Winters en diciembre de 2020 después de que ella lo visitara en el apartamento que compartían en Clinton Township, Michigan. Los fiscales indicaron que la expareja llevaba un mes separada cuando Winters apareció inesperadamente en el apartamento y le dijo a Lewinski que había abortado.

Winters se sentó en un sillón mientras Lewinski le preparaba té en la cocina. La expareja tuvo una discusión que derivó en una pelea. Winters supuestamente mordió a Lewinski, quien entonces la estranguló hasta que perdió el conocimiento.

En una audiencia preliminar en mayo de 2022, Debra Federico, hermana de Lewinski, testificó que fue hospitalizado ese mes tras ser encontrado deambulando en ropa interior por los terrenos del condominio Crosswinds.

Federico declaró ante el tribunal que no había hablado con su hermano desde 2019, pero que vigilaba el condominio donde vivía porque pertenecía a su padre. Dijo que Lewinski no la dejaba entrar cuando intentaba hacerlo.

El 27 de julio de 2021, la asociación de condominios contactó a Federico porque las luces del apartamento estaban encendidas, pero no había nadie en casa. En ese momento, Lewinski estaba hospitalizado. Federico declaró ante el tribunal que ella y su familia buscaban una decoración navideña de cerámica y aprovecharon la oportunidad para entrar al condominio a buscarla.

En cambio, encontraron restos humanos en el sótano. La familia llamó a la policía, que confirmó que había restos humanos en descomposición de una mujer en el sótano del condominio. El cuerpo mutilado estaba desnudo, tendido boca abajo, y parecía que le habían arrancado parte de la piel.

Un detective testificó que había sangre en el sótano, así como botellas de lejía, un cuchillo y guantes de goma.

Lewinski confesó el asesinato tras ser interrogado por la policía en el hospital. Según informó el Macomb Daily, declaró a la policía que Winters lo había incitado.

La defensa de Lewinski argumentó que había sido víctima de violencia de pareja por parte de Winters, quien lo amenazaba con frecuencia. Afirmaron que perdió el control al enterarse de que Winters había interrumpido su embarazo. También se presentaron al jurado los antecedentes penales de Winters y su conflictiva relación familiar.

La fiscalía rebatió esta afirmación, señalando que Lewinski también tenía una relación conflictiva con su familia, e indicando que su hermana tuvo que entrar a escondidas en su apartamento mientras él estaba hospitalizado.

Si bien la defensa argumentó que Winters era la agresora, la fiscalía rebatió esta afirmación presentando testigos que declararon que Lewinski era quien tenía el control. La fiscalía argumentó que el acto de estrangulamiento demostraba premeditación, declarando ante el tribunal: “Fue un acto consciente… cinco minutos de reflexión para arrebatarle la vida a alguien. No fue un simple disparo instantáneo”.

Lewinski fue declarado culpable de asesinato en primer grado, mutilación y ocultación de cadáver, y se enfrenta a una condena de cadena perpetua. La audiencia para dictar sentencia está programada para el 14 de julio.

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