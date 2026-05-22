Hombre de West Virginia es acusado de matar a una mujer tras ofrecerle trabajo y llevarla a vivir con él

Un hombre de West Virginia está acusado de asesinato tras presuntamente matar a una mujer a la que le había ofrecido un trabajo.

Los registros judiciales en línea indican que Donald Ray Pennington está acusado de asesinato en segundo grado y ocultación de un cadáver. Se declaró no culpable.

Medios como WCYB informaron que los cargos de asesinato están relacionados con una mujer de Bluefield, de quien no se tenía noticia desde mediados de abril.

La mujer era Angel Whitaker, quien conoció a Pennington mientras trabajaba en una tienda de autopartes en Bristol, Virginia.

Pennington le ofreció a la víctima un trabajo como subgerente, lo que la llevó a mudarse y a vivir con él. Sin embargo, la familia de Whitaker en Virginia dejó de tener noticias de ella y fue reportada como desaparecida.

Según informó WVNS, los investigadores revisaron los mensajes de Whitaker en Facebook y posteriormente hablaron con alguien que afirmó que la relación entre ambos se estaba deteriorando.

La hermana de Whitaker declaró a la policía que se había alojado en un hotel para alejarse de Pennington.

Las autoridades finalmente encontraron el cuerpo de Whitaker en una zona boscosa de Bastian, Virginia, a menos de 32 kilómetros de Bluefield.

Braiden Cross, hijo de Whitaker, creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral de su madre.

“Mis hermanos y yo somos muy pequeños y simplemente no podemos costear los gastos del funeral por nuestra cuenta”, escribió en la descripción de la campaña.

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