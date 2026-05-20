Hombre de Alabama acusado de estrangular a una mujer y abandonar su cuerpo en una autopista

Un hombre de Alabama fue acusado de asesinar a una joven de 23 años cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana al costado de una autopista interestatal, informaron autoridades del condado de Tuscaloosa.

El sospechoso fue identificado como Randall Lendell Dejourney, de 44 años, quien enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de Karen Hollis.

Inicialmente, el hombre había sido acusado únicamente de abuso de cadáver, pero una autopsia concluyó que la víctima murió por asfixia y determinó que la muerte fue un homicidio, indicó la oficina del Tuscaloosa County Sheriff’s Office.

Investigadores creen que la víctima fue asesinada en su apartamento

El capitán Jack Kennedy, de la Unidad de Crímenes Violentos del condado de Tuscaloosa, informó que los investigadores creen que Randall Lendell Dejourney estranguló a la víctima dentro de su apartamento antes de deshacerse del cuerpo.

Las autoridades señalaron que ambos se conocían previamente y que el acusado era amigo de uno de los vecinos de la víctima.

Hasta el momento, los investigadores continúan trabajando para establecer el motivo del crimen.

De acuerdo con la investigación, familiares de Karen Hollis localizaron sus restos el sábado por la tarde a un costado de la Interestatal 20, en el condado de Greene.

Los familiares buscaban en una zona identificada gracias a evidencia electrónica recuperada durante la investigación.

Las autoridades explicaron que previamente habían encontrado el teléfono celular de la joven a varios kilómetros de distancia, en un lugar que inicialmente parecía corresponder a un accidente automovilístico.

La desaparición de Hollis había sido reportada el 8 de mayo ante el Northport Police Department.

Aplicación de rastreo mostró los últimos movimientos de la víctima

Familiares de la víctima dijeron a medios locales que la aplicación Life360 registró que la joven salió de su apartamento en Northport a las 4:25 de la madrugada el día de su desaparición.

Según los datos de ubicación, el vehículo se desplazó hacia el centro de la ciudad y posteriormente llegó a la Interestatal 20.

La aplicación también registró una frenada brusca a las 4:42 de la mañana.

El novio de la víctima, Zackary Slaughter, declaró que estuvo intercambiando mensajes de texto con ella antes de que desapareciera.

“La última cosa que me escribió fue que iba a la tienda a comprar un Reese’s Peanut Butter Cup”, relató.

Durante la investigación, las autoridades ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento y recopilaron evidencia física, testimonios y datos electrónicos.

La policía identificó a Randall Lendell Dejourney como persona de interés la semana pasada y posteriormente lo arrestó tras el hallazgo del cuerpo.

El acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Tuscaloosa sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo