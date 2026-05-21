Hombre de Indiana acusado de matar a su novia y disparar contra dos hombres que intentaron ayudarla

Un hombre de Indiana fue acusado de asesinar a su novia y disparar contra dos personas que intentaron intervenir mientras presuntamente arrastraba a la víctima por una acera en plena calle.

El acusado, Rylynn Joshua Davis, de 21 años, enfrenta 10 cargos criminales, incluidos asesinato, intento de asesinato, secuestro, confinamiento criminal y negligencia infantil por la muerte de Cheyenne Angelina Raines, de 23 años, según informó la filial de Fox en Indianápolis.

La fiscalía también busca una agravante por uso de arma de fuego que podría aumentar significativamente una eventual condena.

La víctima recibió múltiples disparos

El tiroteo ocurrió el 10 de mayo alrededor de las 5:30 de la tarde en South Walnut Street, en Muncie.

Agentes del Muncie Police Department acudieron al lugar tras reportes de varias personas baleadas.

Cuando llegaron, encontraron a tres víctimas con heridas de bala: Cheyenne Angelina Raines y dos hombres que, según la investigación, intentaron ayudarla.

La mujer fue trasladada a un hospital local, donde murió poco después debido a múltiples heridas de bala en el rostro, pecho, abdomen y espalda.

Los otros dos hombres fueron hospitalizados en distintos centros médicos.

Documentos judiciales señalan que el episodio violento comenzó días antes, cuando la víctima intentó abandonar la vivienda que compartía con Rylynn Joshua Davis.

Según los fiscales, el acusado le impidió salir y la arrojó al suelo, provocando que se golpeara la cabeza.

El 10 de mayo, la mujer volvió a intentar escapar caminando por la calle, pero el sospechoso la persiguió y presuntamente la golpeó en la cabeza.

Posteriormente, la tomó por los pies y comenzó a arrastrarla por la calle mientras ella gritaba pidiendo ayuda.

La agresión quedó registrada en cámaras de vigilancia cercanas.

Dos hombres intentaron intervenir y fueron baleados

Dos hombres que pasaban por el lugar en una camioneta Dodge observaron el ataque y decidieron detenerse para intervenir.

Uno de ellos, Michael Hennessey, relató a medios locales que inicialmente creyó que se trataba de una discusión menor hasta que vio al sospechoso arrastrando a la mujer por los tobillos.

Testigos indicaron que Rylynn Joshua Davis abrió fuego de inmediato contra los hombres y la camioneta.

Uno de los buenos samaritanos recibió un disparo en la cabeza y sufrió heridas descritas por fiscales como “incompatibles con la vida”. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital de Indianápolis.

Después del tiroteo, las autoridades afirman que el sospechoso huyó hacia otra vivienda.

Allí, los oficiales encontraron a tres niños —de 3 años, 2 años y 3 meses de edad— encerrados dentro de una habitación.

Los investigadores describieron el lugar como deplorable y aseguraron que los menores estaban cubiertos de suciedad y heces, sin la presencia de otros adultos responsables.

El hallazgo derivó en cargos adicionales por negligencia de dependientes.

Rylynn Joshua Davis permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Delaware y tiene previsto comparecer ante el tribunal el 27 de mayo.

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