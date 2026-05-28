Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 28 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 28 de mayo indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:06 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 86 grados Fahrenheit (25 y 30 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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