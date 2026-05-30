Exalcaldesa demócrata se declara culpable de haber trabajado como agente secreto de China

Hasta 10 años en prisión podría recibir Eileen Wang, exalcaldesa de la ciudad de Arcadia, California, luego de presentarse ante la Corte Federal en el centro de Los Ángeles para declararse culpable de haber trabajado como agente secreto al servicio de China.

Llama la atención que Arcadia, es una ciudad habitada por cerca de 53,000 personas mayoritariamente asiáticas.

La demócrata de 56 años nacida en Sichuan, China, presentó su dimisión como alcaldesa el 11 de mayo, después de haber sido acusada ante un tribunal federal de actuar como agente del “Gigante Asiático”.

Mediante un comunicado, la Fiscalía describió la delicada situación en que se encuentra Wang.

“Está acusada mediante una denuncia formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero”, indica el documento.

Sin embargo, asesorada por su equipo legal, la exalcaldesa llegó a un acuerdo con las autoridades para aceptar su culpabilidad y así lograr una penalidad menos severa.

A partir de ello, admitió haber trabajado “bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China”.

Entre sus responsabilidades figuraba difundir en Estados Unidos propaganda en favor de China, tarea llevada a cabo desde finales de 2020 hasta 2022, año en el cual se convirtió en alcaldesa.

Eileen Wang argumenta en su declaración haber sido convencida por su expareja sentimental de colaborar con el gobierno chino. (Crédito: William Liang / AP)

Otro rol que llegó a desempeñar fue colaborar junto con Yaoning “Mike” Sun, su entonces prometido y socio, para manejar el US News Center, un sitio web cuyo objetivo consistía en ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense.

Dicho personaje, también figuraba en los registros de campaña de la demócrata como su tesorero.

Al declararse culpable, desde octubre Sun comenzó a purgar una condena de cuatro años en prisión.

Gracias al pago de una fianza de $25,000 dólares, Eileen Wang podrá permanecer en libertad hasta conocer su sentencia, la cual está programada para dictaminarse el 6 de octubre.

Debido a la naturaleza de su delito podría ser condenada a 10 años de prisión como máximo y a tres años más en libertad condicional.

“No podemos permitir que este momento se convierta en una excusa para que la gente meta a comunidades enteras en el mismo saco o convierta la etnia en un arma para obtener ganancias políticas”, expuso Paul Cheng, alcalde interino de Arcadia, a través de un comunicado.

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