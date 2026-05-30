Marcelo Flores, ignorado por México, apareció en la lista mundialista de Canadá

Marcelo Flores, jugador de los Tigres de la UANL, finalmente cumplirá su sueño mundialista al ser convocado como uno de los 26 jugadores de la selección de Canadá que dio a conocer este viernes el técnico Jesse March.

Flores terminó convenciendo al estratega de la escuadra de la “Hoja de Maple” y después de que Javier Aguirre no lo tomó en cuenta, terminó aceptando la invitación del estratega del equipo canadiense para tratar de hacer la participación más exitosa de esta selección en la historia de la Copa del Mundo, aprovechando que será uno de los coanfitriones de la justa mundialista.

??? EL MOMENTO EN EL QUE MARCELO FLORES SE ENTERÓ DE SU CONVOCATORIA AL MUNDIAL CON CANADÁ ?



? X / TigresOficial#MarceloFlores #Canadá #CANMNT #FWC #Mundial pic.twitter.com/t1DoHtytDT — Olé USA ?? MEX ?? (@DiarioOleUSA) May 30, 2026

Marcelo Flores nació el 1 de octubre de 2003 en la ciudad de Georgetown, Ontario, Canadá. Su padre es mexicano y su madre canadiense, lo que le permitió obtener la triple nacionalidad (canadiense, mexicana y británica.

La historia de Marcelo Flores con México empezó en 2019,cuando apareció en el radar de la selección azteca y desde entonces comenzó el análisis y disyuntiva del jugador para determinar a qué selección avocarse para jugar un Mundial.

El primer contacto fue con Guillermo Cantú, director de selecciones nacionales, que fue compañero del papá del jugador (Rubén Flores) en el Atlante cuando Marcelo ya estaba en las fuerzas inferiores del Arsenal de Inglaterra.

Cantú comentó en esa ocasión que: “Hablé con el papá y me contó que se había ido a Canadá (donde nació Marcelo) y allá el chavo empezó a jugar. El futbol lo llevó al Arsenal. Le dije al papá que a lo mejor era conveniente que lo viéramos acá y dijo que sí”.

Memo Cantú entonces echó a andar la maquinaria de la selección de México al comentarle del jugador a Juan Carlos Ortega sobre un joven jugador mexicano en Inglaterra y que era importante darle seguimiento.

Ortega turnó a Marcelo a la Sub15 a cargo de Mario “Califas” Arteaga para darle seguimiento, pero en todo momento se sintió lejos de sus raíces y cuando Marcelo Flores tuvo su primer entrenamiento con la selección de Canadá, se sintió más identificado con su cultura,

El ambiente le hizo sentir más como en casa y que no logró encajar plenamente en el entorno de la selección mexicana y además, Canadá le brindó seguimiento activo y lo incluyó en su convocatoria definitiva.

¡AL MUNDIAL!??



Marcelo Flores aparece en la lista final de Canadá para la Copa del Mundo pic.twitter.com/l91Q75pu2Z — MedioTiempo (@mediotiempo) May 30, 2026

Cabe destacar que el actual jugador de Tigres es originario de Georgetown, Ontario, aunque tuvo preparación en selecciones juveniles con México desde la sub-15.

La lista canadiense

La selección de Canadá será encabezada por Alphonso Davies, quien se recupera de una lesión y ha sido la figura e ícono de la selección en los últimos años. Aunque probablemente se perderá el inicio del Mundial, su participación no está en duda para los siguientes partidos. Junto con el jugador del Bayern Múnich, estará Jonathan David, quien milita para la Juventus de Italia.

La Federación Canadiense de Futbol aprovechó el anuncio para proyectar los nombres de los 26 jugadores en la CN Tower, una de las principales atracciones turísticas de Toronto, que con 553 metros de altura ofrece vistas al estadio mundialista.

La lista mundialista

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City) Owen Goodman (Barnsley / Crystal Palace) Dayne St. Clair (Inter Miami)

Defensas: Moïse Bombito (Nice) Derek Cornelius (Olympique de Marseille) Alphonso Davies (Bayern Múnich) Luc de Fougerolles (Fulham) Alistair Johnston (Celtic) Alfie Jones (Middlesbrough) Richie Laryea (Toronto FC) Niko Sigur (Hajduk Split) Joel Waterman (Chicago Fire)

?? El anuncio de Canadá de sus 26 jugadores para la Copa del Mundo



? Alphonso Davies #FCBayern

? Jonathan David #Juventus

? Tajon Buchanan #Villarreal

? Ismael Kone #Sassuolo

? Promise David #UnionSaintGilloise

? Moise Bombito #Nice pic.twitter.com/V1O1vyXpnP — Guillermo Arango (@guilloarango) May 30, 2026

Mediocampistas: Ali Ahmed (Norwich City) Tajon Buchanan (Villarreal) Mathieu Choinière (LAFC) Stephen Eustáquio (Porto) Marcelo Flores (Tigres) Ismaël Koné (Sassuolo) Liam Millar (Hull City) Jonathan Osorio (Toronto FC) Nathan Saliba (Anderlecht) Jacob Shaffelburg (LAFC)

Delanteros: Jonathan David (Juventus) Promise David (Union Saint-Gilloise) Cyle Larin (Mallorca) Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Seguir leyendo: