Google Drive rediseña su escáner de documentos en Android y los smartphones de gama alta son los grandes ganadores

Escanear un documento con el celular ya no es lo que era. Google acaba de lanzar de forma amplia el rediseño completo del escáner de documentos en Google Drive para Android, y la experiencia cambió de una manera que va a hacer que te olvides de cualquier otra aplicación de terceros que tengas instalada. La gran novedad es que esta herramienta ahora saca todo el partido del hardware de los teléfonos más potentes del mercado, convirtiendo tu smartphone en un escáner profesional que cabe en el bolsillo.

El nuevo escáner de Google Drive funciona como grabar un video, no como tomar fotos

La diferencia más llamativa frente a la versión anterior es el modo Smart Batch Scanning, y cuando lo ves en acción entiendes por qué Google lo destaca tanto. En lugar de fotografiar página por página como se hacía antes, ahora simplemente pasas el teléfono sobre el documento y el sistema escanea todo automáticamente en tiempo real, como si estuvieras grabando un video. Las páginas se procesan sola mientras tú sostienes el teléfono, y una vista previa aparece de inmediato en la parte inferior de la interfaz para que puedas confirmar que todo quedó bien.

Esto es especialmente útil cuando tienes un contrato de varias páginas, un libro de recetas o un expediente completo que digitalizar. Lo que antes tomaba minutos de capturar imagen por imagen, ahora se resuelve en segundos con un solo movimiento fluido. Y si en algún momento quieres pausar y capturar manualmente, el botón de pausa al lado derecho del disparador te da el control total.

También hay un selector de archivos del sistema a la izquierda, por si ya tienes imágenes tomadas previamente que quieras incorporar al documento. Todo dentro de la misma interfaz, sin salir de la app.

Auto-Best Frame y Duplicate Detection hacen el trabajo por ti

Aquí es donde el rediseño se pone más inteligente. Google introdujo Auto-Best Frame, una función que analiza los fotogramas capturados y descarta automáticamente los que salieron borrosos, reemplazándolos por el fotograma de mayor calidad disponible. Dicho de otra manera: si la mano te tembló un poco o el ángulo no fue perfecto, el sistema lo corrige solo, sin que tengas que repetir el escaneo.

A esto se suma Duplicate Detection, que identifica páginas que ya escaneaste y las omite automáticamente para evitar que termines con copias repetidas dentro del mismo documento. Es el tipo de detalle que parece pequeño pero que marca una gran diferencia cuando estás digitalizando documentos largos con prisas.

El diseño visual también recibió una actualización importante. La interfaz ahora adopta el lenguaje Material 3 Expressive de Google, con un visor renovado que se ve mucho más moderno y limpio que el anterior. La experiencia completa se siente más fluida, más rápida y mejor integrada con el ecosistema visual de Android.

Requiere al menos 8 GB de RAM y funciona completamente sin conexión

Y aquí viene el detalle que lo explica todo. Esta versión del escáner solo funciona en dispositivos Android con al menos 8 GB de RAM. No es un capricho arbitrario de Google, sino una consecuencia directa de cómo está construida la herramienta. Todo el procesamiento ocurre directamente en el dispositivo, sin enviar datos a la nube, lo que significa tres cosas que importan mucho.

Primero, el rendimiento es ultrarrápido porque no depende de la velocidad de internet. Segundo, funciona completamente sin conexión, así que puedes escanear documentos incluso en lugares donde no tienes señal. Tercero, y quizás más importante en términos de privacidad, tus documentos nunca salen del teléfono durante el proceso de escaneo. Google lo describe como “rendimiento fulminante, disponibilidad offline y privacidad total de los datos”.

Esta arquitectura basada en procesamiento local es posible gracias a Google Play Services, y la misma función está disponible también en la app Files by Google, no solo en Drive. Así que si ya usas Files como gestor principal de archivos, también podrás aprovechar el nuevo escáner desde ahí.

El rediseño estuvo disponible en versión beta durante varios meses y a partir de ahora está llegando de forma amplia a todos los usuarios compatibles. Antes existía la opción de volver al escáner antiguo mediante un ícono de probeta en la esquina superior derecha, pero ese botón ya desapareció en la versión estable. No hay vuelta atrás, y la verdad es que tampoco hace falta.

Si tienes un flagship de los últimos dos o tres años, con 8 GB de RAM o más, la próxima vez que necesites digitalizar un documento lo más probable es que Google Drive sea todo lo que necesites.

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