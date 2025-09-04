Google lleva Material 3 Expressive a cada vez más Pixel: la apariencia de Android se renueva por completo

Google está acelerando la renovación visual de Android: su nuevo lenguaje de diseño Material 3 Expressive llega ahora a un grupo mucho más amplio de teléfonos Pixel, y el cambio no es solo cosmético: redefine iconos, paletas, menús y opciones de personalización para que Android se vea más juvenil y personal.

La actualización empezó a desplegarse a partir del Pixel Drop de septiembre, con un alcance que incluye dispositivos desde el Pixel 6 en adelante, además del Pixel Tablet.

¿Qué teléfonos Pixel ya reciben Material 3 Expressive?

Google ha decidido extender Material 3 Expressive a los dispositivos Pixel más recientes y a algunos de generaciones previas compatibles. En concreto, la compañía anunció que la novedad llega a Pixel 6 y posteriores, lo que abarca a los modelos de la familia Pixel 6 y a los lanzamientos posteriores (incluyendo los dispositivos que estrenaron Android 16, como la serie Pixel 10). Esto significa que muchos usuarios de Pixel verán en las próximas semanas un rediseño significativo sin tener que cambiar de móvil.

Qué cambia exactamente: más color, formas más suaves y personalización real

Material 3 Expressive no es un simple lavado de cara: incorpora colores más vivos, elementos con formas “burbujas” y más opciones para personalizar la interfaz. Entre las novedades que Google está promocionando están las opciones para crear pantallas de llamada personalizadas —algo que se compara con tarjetas de llamada al estilo iPhone— y una estética general que busca ser más “joven” y expresiva. Además, hay ajustes que afectan desde el aspecto del teclado hasta menús rápidos y widgets, lo que da la sensación de que Android está recibiendo una capa visual coherente y más atrevida.

Más allá del diseño: funciones y mejoras que acompañan al cambio

El Pixel Drop de septiembre trae, además del rediseño visual, varias funciones integradas que aprovechan la plataforma Pixel: mejoras en integración con Wear OS y Pixel Watch (por ejemplo, mostrar automáticamente Maps cuando empiezas una navegación a pie o en bici), capacidades de IA en Gboard para sugerencias de escritura y ajustes en la forma de compartir audio y archivos. Aunque estas funciones no son parte del “look” per se, refuerzan la sensación de que Google está entregando una experiencia Pixel más completa y cohesiva junto al nuevo diseño.

Material 3 Expressive también llega acompañada de cambios menores para toda la plataforma Android, como nuevas opciones en Emoji Kitchen, un Quick Share rediseñado y la introducción de una app tipo “Androidify” que usa IA para crear avatares basados en selfies. Son detalles pequeños por separado, pero sumados refuerzan la apuesta por una experiencia más personal y más integrada entre dispositivos Pixel.

Qué esperar y cómo llegarán las actualizaciones

Google suele desplegar estas actualizaciones por oleadas: la compañía empezó el lanzamiento “hoy” (según el anuncio de septiembre) y confirmó que la distribución continuará durante las próximas semanas, por lo que no todos los teléfonos verán el cambio al mismo tiempo.

Si tienes un Pixel 6 o un modelo posterior, lo más probable es que recibas la notificación en los ajustes del sistema cuando la actualización esté lista para tu unidad.

Material 3 Expressive supone una apuesta clara de Google por una interfaz más colorida, personalizada y coherente entre sus dispositivos. Para los usuarios Pixel significa un cambio visual importante sin necesidad de cambiar de teléfono; para el ecosistema Android es un paso más hacia una experiencia que mezcla diseño atrevido y funciones pilotadas por IA y servicios integrados.

