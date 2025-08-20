Google mantiene su apuesta por los plegables con el Pixel 10 Pro Fold: Precio, características y todo lo que debes saber

Google acaba de mostrar que su estrategia en móviles no se limita a competir en lo convencional. La compañía presentó oficialmente el Pixel 10 Pro Fold, un smartphone que confirma que los de Mountain View siguen creyendo en el segmento de los plegables. Con este lanzamiento, la marca no solo busca atraer a los curiosos de la innovación, sino también consolidarse en un mercado que cada vez gana más adeptos.

Un diseño que mezcla elegancia y resistencia

El Pixel 10 Pro Fold combina estética premium con materiales de alta durabilidad. El dispositivo incorpora un marco de aluminio de grado aeroespacial y un recubrimiento en cristal Gorilla Glass Victus 2, lo que le da un acabado elegante y al mismo tiempo robusto frente a rayones y caídas. En cuanto a dimensiones, cuando está plegado mide 154,9 x 76,2 x 10,1 mm y pesa 258 gramos, mientras que al abrirse despliega una pantalla interna de 8 pulgadas que transforma al teléfono prácticamente en una mini tableta.

El sistema de bisagra está construido con acero y aleaciones de alta resistencia, lo que garantiza mayor solidez en cada apertura y cierre. Además, cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo, un detalle importante para quienes buscan un equipo de uso intensivo sin miedo a accidentes.

El Pixel 10 Pro Fold está disponible en dos colores: Moonstone y Jade Crédito: Google | Cortesía

Pantallas pensadas para todo tipo de uso

El Pixel 10 Pro Fold llega con dos paneles OLED que no pasan desapercibidos. La pantalla externa es de 6,4 pulgadas Actua Display con tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits y soporte HDR, ideal para usar el móvil sin necesidad de abrirlo.

Al desplegarse, aparece la verdadera joya: una pantalla interna de 8 pulgadas Super Actua Flex con tecnología LTPO, frecuencia variable de 1 a 120 Hz y un nivel de brillo también impresionante. Este formato permite trabajar, ver series o jugar con una experiencia inmersiva que difícilmente ofrecen otros dispositivos. Google también añadió un revestimiento de vidrio ultrafino que mejora la sensación al tacto y ofrece mayor resistencia.

Potencia, batería y configuraciones

En el interior, el Pixel 10 Pro Fold integra el procesador Google Tensor G5, acompañado del chip de seguridad Titan M2. Esto se traduce en un rendimiento sólido para multitarea, juegos exigentes y edición de contenido. El equipo se venderá con 16 GB de RAM y versiones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento, dependiendo del mercado.

Uno de los puntos más llamativos es la batería de 5015 mAh, que promete más de 30 horas de autonomía y hasta 84 horas con el modo Extreme Battery Saver activado. El sistema de carga rápida permite recuperar el 50% de la batería en solo 30 minutos con un cargador de 30W o superior, mientras que la carga inalámbrica Qi2 alcanza los 15W.

En cuanto a colores, Google apostó por dos tonos sofisticados: Moonstone y Jade, ambos con un acabado mate sedoso que evita huellas y le da un look minimalista.

El apartado fotográfico también se mantiene a la altura de un gama alta. El terminal incluye un sistema de triple cámara trasera con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 10,5 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico 5x y digital hasta 20x. A esto se suman múltiples funciones de software como Night Sight, retrato con desenfoque, Astrofotografía y la ya popular herramienta de edición mágica con IA.

Precio y disponibilidad

Durante el evento Google reveló que el precio del Pixel 10 Pro Fold parte desde los $1,799 dólares en su versión de 256 GB de almacenamiento, mientras que las variantes de 512 GB y 1 TB de almacenamiento estarán disponibles por $1,919 y $2,149 dólares respectivamente.

