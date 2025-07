Usuarios del Pixel 6a reportan graves problemas con la baterías tras la actualización del 8 de julio

El pasado 8 de julio, Google lanzó una actualización obligatoria para los Pixel 6a, que ha desatado una oleada de quejas en redes sociales y foros. Aunque la intención detrás del parche era prevenir riesgos relacionados con baterías degradadas, la realidad es que la experiencia del usuario ha empeorado de forma notable para muchos.

La actualización, basada en Android 16, introdujo una limitación automática para los dispositivos que han superado los 400 ciclos de carga. En esos casos, el sistema reduce de forma drástica la velocidad de carga y puede incluso bloquear la carga completa del teléfono para “proteger al usuario” de posibles fallos. Según Google, se trata de una medida proactiva después de incidentes aislados en los que algunos Pixel se sobrecalentaron o incluso sufrieron daños físicos mientras estaban conectados al cargador.

Aunque se trata de una decisión tomada por motivos de seguridad, ha sido bastante impopular entre los usuarios, sobre todo porque se activó sin previo aviso ni opción para desactivarla. Muchos consideran que Google debería haber ofrecido alternativas antes de aplicar restricciones tan severas.

Qué reportan los usuarios: carga lenta, batería con menos autonomía

Desde que se aplicó el parche, los reportes se han multiplicado. Usuarios de distintas regiones afirman que su Pixel 6a ya no rinde como antes y que las limitaciones introducidas han hecho que el teléfono sea mucho menos funcional.

Un usuario escribió en un foro de ayuda:

“Antes me duraba todo el día sin problema. Ahora, si veo un par de videos en YouTube y uso Google Maps, ya estoy al 20 % a media tarde.”

Otro comentario menciona:

“Lo más molesto es que ya no me deja cargar el teléfono al 100 %. Se queda en el 80 % y dice que debo reemplazar la batería. ¿Y si no puedo pagar una nueva?”

También se reportan problemas de calentamiento constante, incluso en tareas básicas como navegar en Chrome o revisar redes sociales. Algunos aseguran que el teléfono se vuelve notablemente más lento, especialmente al abrir apps o al pasar de una aplicación a otra. Todo esto coincide con el efecto que tendría una CPU limitada por razones térmicas.

Además, varios usuarios indican que ahora la carga completa tarda el doble o incluso el triple que antes. Esto ha generado frustración en quienes dependen del móvil durante largas jornadas, ya que se rompe el equilibrio entre autonomía y portabilidad que caracterizaba a este modelo.

Google ofrece soluciones: reemplazo de batería, crédito o reembolso

Frente a la presión de la comunidad, Google respondió con un programa de compensación para los dueños de Pixel 6a afectados. La compañía ofrece tres opciones concretas:

Primero, el reemplazo gratuito de la batería. Esto aplica para quienes lleven el dispositivo a un centro autorizado o lo envíen por correo a través del soporte técnico oficial.

Segundo, para quienes no quieran o no puedan cambiar la batería, se ofrece un reembolso en efectivo de $100 dólares, que se puede recibir mediante transferencia a través de Payoneer.

Tercero, la opción más generosa: hasta $150 en crédito para adquirir otro dispositivo Pixel en la tienda de Google. Esta alternativa está atrayendo la atención de quienes ya estaban pensando en actualizarse.

Cabe destacar que para acceder a cualquiera de estas opciones, el sistema debe confirmar que tu Pixel 6a forma parte del grupo de unidades afectadas. Es decir, debes haber superado los 400 ciclos de carga y tener activadas las limitaciones de rendimiento impuestas por la actualización.

¿Qué tan grave es para ti?

La clave para entender si estás afectado es revisar el estado de tu batería. Esto puede hacerse desde el apartado “Información de la batería” en los ajustes del sistema. Si ves un mensaje indicando que es recomendable reemplazar la batería, ya estás dentro del grupo de usuarios restringidos.

El problema es que muchos se están enterando después de notar los síntomas: menor duración, carga incompleta, o calor excesivo. Y como la actualización fue obligatoria y silenciosa, varios se han sentido engañados por no haber tenido la oportunidad de decidir.

Algunos incluso han comenzado a organizarse en foros para exigir mayor transparencia y soluciones más duraderas. Muchos consideran que el Pixel 6a sigue siendo un buen teléfono si no fuera por esta situación. Sin embargo, este tipo de medidas genera dudas sobre el futuro soporte que Google dará a sus dispositivos.

El Pixel 6a era uno de los dispositivos con mejor relación calidad-precio dentro del ecosistema Android. Pero este problema ha encendido las alarmas: ¿vale la pena invertir en un teléfono que puede limitar su rendimiento sin previo aviso?

Si ya estás sintiendo los efectos, lo mejor es revisar si calificas para la compensación de Google. Si no, y tu equipo sigue funcionando bien, quizá sea buena idea prepararse para un futuro cambio antes de que se active el límite automáticamente. Lo que está claro es que la actualización del 8 de julio dejó una marca importante en la comunidad Pixel, y es probable que influya en la decisión de compra de más de un usuario.

Sigue leyendo:

• Google Pixel 6A: precio, especificaciones y cuándo llegará al mercado

• Google lo ha vuelto a hacer: se filtran todos los detalles del Pixel 10 Pro

• Google apuesta a la gama media con el Pixel 9a que incluye Inteligencia Artificial