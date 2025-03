Google lo apuesta todo a la gama media con el Pixel 9a un equipo que destellos de tope de gama

Google ha presentado oficialmente el Pixel 9a, un dispositivo que, aunque se posiciona en la gama media con un precio de $499 dólares, incluye características propias de los teléfonos premium. La incorporación del procesador Google Tensor G4 y múltiples funciones de Inteligencia Artificial refuerzan la estrategia de la compañía de democratizar el acceso a estas tecnologías avanzadas.

Diseño renovado y pantalla mejorada

El Pixel 9a se distingue por un diseño renovado con bordes redondeados y un perfil más plano, lo que le otorga una estética elegante y moderna. Además, la pantalla ha recibido una mejora significativa: incorpora un panel Actua de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Esto no solo garantiza una experiencia de usuario más fluida, sino que también ofrece una visibilidad superior gracias a su brillo máximo de 2.700 nits, lo que representa un 35% más que su predecesor, el Pixel 8a.

En cuanto a colores, el Pixel 9a estará disponible en cuatro opciones: Peony, Iris, Porcelain y Obsidian, para quienes buscan un estilo más sobrio. Además el equipo llega en dos configuraciones de 128GB y 256GB de almacenamiento, ambas con 8GB de Memoria RAM.

Cámara mejorada con funciones de IA

Google ha equipado al Pixel 9a con un sistema de cámaras que promete ofrecer la mejor calidad en su rango de precio. En la parte trasera, cuenta con una cámara principal de 48 MP y un sensor ultra gran angular de 13 MP. Una de las novedades más destacadas es la inclusión del modo Macro Focus en la serie A por primera vez, permitiendo capturar detalles con una nitidez impresionante.

Además, el dispositivo integra múltiples funciones basadas en Inteligencia Artificial, como Add Me, que fusiona dos imágenes para garantizar que todos los participantes de una foto grupal aparezcan en la toma final. También se incluye Best Take, que permite combinar expresiones faciales de diferentes capturas para lograr la mejor foto posible.

Otras herramientas de IA incluyen el Magic Editor con Auto Frame, que sugiere recortes óptimos y expande imágenes para mejorar la composición, y el Magic Eraser, que facilita la eliminación de elementos no deseados en las fotos. Asimismo, los usuarios podrán aprovechar modos avanzados como Night Sight para fotografías nocturnas, Astrophotography para capturas del cielo estrellado y un nuevo Panorama con Night Sight para tomas de paisajes en condiciones de baja luz.

Inteligencia Artificial al servicio del usuario

El Pixel 9a no solo destaca por su hardware, sino también por la integración de Gemini, la IA de Google, que ahora está presente en toda la gama Pixel. A través de Gemini Nano, los usuarios podrán realizar tareas avanzadas como la transcripción de audio, la asistencia en escritura y la generación de contenido con comandos de voz.

El Pixel 9a cuenta con certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo Crédito: Google | Cortesía

El dispositivo también incluirá Circle to Search, que permite realizar búsquedas con solo rodear un objeto en la pantalla, y la compatibilidad con Pixel Studio para la creación de imágenes interactivas. Asimismo, se han reforzado las funciones de seguridad con VPN gratuita de Google, protección contra robos y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real con Find My Device.

Con una batería que promete más de 30 horas de autonomía y hasta 100 horas con el modo Extreme Battery Saver, el Pixel 9a se consolida como una opción ideal para quienes buscan un teléfono duradero y eficiente. Además, cuenta con certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, y recibirá siete años de actualizaciones de software y seguridad.

El Pixel 9a estará disponible a partir de abril a través del Google Store y distribuidores autorizados, ofreciendo un balance perfecto entre precio, rendimiento y funciones de IA avanzadas.

Sigue leyendo:

• Pixel 9 XL: el equipo más premium y potente de Google hasta ahora

• Precio del Google Pixel 9 Pro XL se desploma $400 dólares en Amazon

• Todo lo que debes conocer del Pixel 9 y el resto de los productos presentados por Google