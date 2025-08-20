Google renueva su familia de teléfonos con la llegada del Pixel 10

Google levantó el telón de su nueva generación de teléfonos inteligentes, encabezada por el Pixel 10 Pro XL, un dispositivo que llega para pelear directamente en la gama más alta. Sin embargo, como suele pasar en estas presentaciones, la atención no se queda solo en el modelo estrella.

El verdadero termómetro de la nueva serie está en el Pixel 10, el dispositivo de entrada que muestra hacia dónde se dirige la experiencia Pixel en el día a día de la mayoría de los usuarios.

Google precisó que los Pixel 10 , Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles con precios que parten desde los $799, $999 y $1199 dólares respectivamente

Pixel 10: el modelo base con mucho que ofrecer

El Pixel 10 puede ser el “menor” de la familia, pero Google le ha dotado de un hardware que lo coloca muy por encima de lo que solíamos entender como un smartphone básico. Su pantalla es de 6.3 pulgadas Actua OLED, con resolución de 1080 x 2424 píxeles, soporte HDR y una tasa de refresco adaptativa entre 60 y 120 Hz. La protección está a cargo de Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que asegura mayor resistencia frente a rayones y golpes.

En cuanto al diseño, mantiene dimensiones compactas con un grosor de apenas 8.6 mm y un peso de 204 gramos, lo que lo hace cómodo para usar con una sola mano. Y aunque no es el más llamativo de la línea, los colores disponibles le dan un aire fresco: Indigo, Frost, Lemongrass y Obsidian, una paleta pensada tanto para quienes buscan un acabado discreto como para quienes quieren un toque de personalidad.

Batería, carga y rendimiento: claves del Pixel 10

Uno de los apartados donde Google ha puesto especial atención es en la autonomía. El Pixel 10 equipa una batería de 4970 mAh capaz de ofrecer hasta 30 horas de uso estándar, y que puede extenderse hasta las 100 horas con el modo Extreme Battery Saver. En cuanto a la carga, es compatible con carga rápida de 30W, alcanzando un 55% en unos 30 minutos, además de carga inalámbrica de hasta 15W gracias a la certificación Qi2.

En el interior encontramos el Google Tensor G5, el procesador de última generación que viene acompañado del chip de seguridad Titan M2. En el caso del Pixel 10, la memoria se queda en 12 GB de RAM, con opciones de almacenamiento de 128 GB o 256 GB. Puede que no alcance la brutalidad de los modelos Pro, que ofrecen hasta 1 TB, pero para la mayoría de los usuarios es más que suficiente.

Este equilibrio entre potencia, autonomía y almacenamiento convierte al Pixel 10 en una opción atractiva para quienes buscan un teléfono capaz de responder en tareas exigentes sin necesidad de irse al modelo más caro.

Cámaras y software: el sello Pixel sigue intacto

Si algo caracteriza a la línea Pixel es su apartado fotográfico, y el Pixel 10 no se queda atrás. Viene con un sistema de cámara triple en la parte trasera, con un sensor principal de 48 MP con enfoque macro, un ultrawide de 13 MP y un telefoto de 10.8 MP con zoom óptico 5x. A esto se suma el famoso Super Res Zoom que permite llegar hasta los 20x con muy buenos resultados gracias al procesamiento de imagen de Google.

En el frontal, el dispositivo monta una cámara de 10.5 MP con campo de visión de 95°, ideal para selfies y videollamadas con más de una persona en el encuadre. Como era de esperar, incluye todas las funciones estrella de la marca: Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur y Magic Eraser, además de las nuevas herramientas de edición con Pixel Studio y Ask Photos.

El Pixel 10 también llega con Android 16 de fábrica y la promesa de 7 años de actualizaciones tanto de sistema operativo como de seguridad, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más longevos en el ecosistema Android.

