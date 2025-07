Google confirma oficialmente la fecha de lanzamiento del Pixel 10

Google por fin rompió el silencio: el Pixel 10 será presentado oficialmente el próximo 20 de agosto. La compañía lo confirmó a través de una invitación a medios para su evento “Made by Google”, que esta vez se celebrará en la ciudad de Nueva York. La presentación comenzará a la 1:00 PM hora del Este (ET) y, como es habitual, también será transmitida por YouTube para que cualquier fanático o curioso pueda seguirla desde cualquier parte del mundo.

Este anuncio no solo confirma que la compañía mantendrá su tradicional evento de hardware, sino que también deja ver que Google busca adelantarse a otros lanzamientos importantes, como los del iPhone o los Galaxy Fold de Samsung. Apostar por agosto, justo antes del inicio de la temporada fuerte de lanzamientos tecnológicos, es un movimiento estratégico que demuestra la importancia que le da al Pixel 10.

Además, que el evento sea presencial y en Nueva York refuerza el mensaje de que Google va por todo con esta nueva generación. Si en años anteriores los lanzamientos eran más discretos o centrados en software, esta vez el enfoque está claramente puesto en el hardware, y con más fuerza que nunca.

Gama Pixel 10: más modelos, más opciones para todos

Google no se va a conformar con lanzar un solo modelo. La familia de dispositivos que se espera para este evento es bastante amplia. La estrella será el Pixel 10, pero lo acompañarán varias versiones: el Pixel 10 Pro, el más grande Pixel 10 Pro XL, y el esperado Pixel 10 Pro Fold, el nuevo plegable de la casa.

Todo apunta a que el Pixel 10 contará con una pantalla OLED más brillante, marcos más delgados y un nuevo chip Tensor G5, fabricado por TSMC, que ofrecería un gran salto en eficiencia y rendimiento. Se espera también una configuración de tres cámaras traseras, lo cual lo convertiría en uno de los dispositivos más completos en su gama.

El Pixel 10 Pro y su versión XL podrían contar con sensores de mayor resolución, carga más rápida y mejoras en inteligencia artificial aplicada a la fotografía y al rendimiento general del sistema. Estos modelos están pensados para los usuarios que buscan lo mejor de lo mejor, sin compromisos.

Pero el que más expectativa está generando es sin duda el Pixel 10 Pro Fold. Se trataría del segundo intento de Google por competir en el terreno de los teléfonos plegables, pero esta vez con resistencia IP68 al polvo y al agua, algo que ni Samsung había logrado hasta ahora en sus foldables. Además, se habla de una batería un 7 % más grande que la de su antecesor, bisagras más duraderas y una pantalla más resistente a rayones y dobleces.

Con este movimiento, Google estaría no solo consolidando su catálogo, sino también desafiando directamente a marcas como Samsung, Apple y OnePlus, que dominan las gamas altas del mercado.

Wearables y más allá: Pixel Watch 4, IA y posible sorpresa en audio

Además de los teléfonos, todo indica que veremos al Pixel Watch 4, la nueva generación del reloj inteligente de Google. Este nuevo modelo llegaría con una batería más duradera, un diseño más delgado y mejoras notables en la integración con servicios de Google como Assistant, Fit y Health Connect.

Se rumorea que el Pixel Watch 4 podría incorporar nuevos sensores de salud y funciones mejoradas de monitoreo cardíaco y de sueño, lo cual lo pondría a competir directamente con el Apple Watch Series 10. También podría contar con un sistema operativo Wear OS más pulido, especialmente optimizado para la nueva generación de chips Tensor.

Pero eso no es todo. Algunos reportes indican que Google podría aprovechar este evento para mostrar nuevos Pixel Buds o incluso algún dispositivo experimental, como gafas inteligentes o accesorios enfocados en la productividad con inteligencia artificial. Si bien esto último no está confirmado, no sería la primera vez que Google sorprende con algún “One more thing”.

El evento del 20 de agosto promete ser uno de los más importantes del año para Google. Con una nueva familia Pixel más diversa, un foldable que podría romper esquemas y un ecosistema de wearables e inteligencia artificial más robusto, la compañía quiere dejar claro que está más comprometida que nunca con el hardware premium.

Sigue leyendo:

• Google apuesta a la gama media con el Pixel 9a que incluye Inteligencia Artificial

• Usuarios del Pixel 6a reportan graves problemas con la baterías tras la actualización del 8 de julio

• Google lo ha vuelto a hacer: se filtran todos los detalles del Pixel 10 Pro