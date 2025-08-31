Google actualiza su app de mensajes con nuevas funciones

Google acaba de darle un rediseño a su app de Mensajes: la última tanda de cambios trae desde mejoras de privacidad hasta un rediseño visual más moderno y opciones prácticas para manejar fotos y conversaciones. No es una revolución de una sola función, sino un conjunto de ajustes pensados para que la app sea más segura, más clara y —ojo— mucho más cómoda para quienes usan RCS y Android en el día a día.

Qué trae de nuevo en privacidad y seguridad

La apuesta fuerte de esta actualización va por protegerte frente a impostores y ataques como el SIM swap. Key Verifier es una herramienta pensada para verificar la identidad de un contacto mediante claves públicas: cada usuario podrá generar o escanear un código QR desde la app Contactos para comprobar que quien te escribe realmente es quien dice ser.

Si alguien roba o usa el número de otra persona en un dispositivo distinto, la verificación saltará y la app te avisará que ese contacto ya no está verificado. Esto es un gran avance contra la suplantación por número.

En paralelo, Google está integrando soporte para MLS (Messaging Layer Security) dentro del perfil Universal Profile 3.0, lo que abre la puerta a un cifrado de extremo a extremo que funcione mejor entre diferentes plataformas (por ejemplo, conversaciones RCS entre Android e iOS).

En los detalles del chat ahora aparece qué protocolo de cifrado se está usando, lo que facilita confirmar si una conversación está usando el nuevo esquema MLS o el método E2EE anterior. En otras palabras: chats más privados y más interoperables.

Interfaz y experiencia con imágenes: la galería y el visor cambian el juego

Si envías muchas fotos o usas la cámara desde Mensajes, vas a notar cambios. Google separó la Galería de la interfaz combinada de cámara/galería: ahora puedes abrir un grid de imágenes a pantalla completa desde el menú “+”, en lugar de lidiar con la vista mixta que juntaba cámara y galería. Esto hace mucho más sencilla la selección masiva de fotos y reduce los toques innecesarios cuando quieres enviar varias imágenes rápido.

Además, el visor de imágenes dentro de los hilos fue rediseñado: las fotos enviadas juntas se agrupan, el fondo se desenfoca al abrir una imagen y hay un preview del anterior/siguiente, además de una fila inferior para reaccionar rápidamente. Para quienes comparten contenido multimedia constantemente, son mejoras que agilizan y limpian la experiencia.

El resto del paquete visual está alineado con Material 3 Expressive de Google: contenedores redondeados, botones tipo “pill” y una reorganización del picker de GIFs, stickers y emojis que evita pantallas superpuestas. También hay una versión modernizada para Wear OS que adapta estas novedades a las pantallas del reloj. Todo está orientado a que la app se sienta más coherente con el resto del ecosistema Android.

Otras funciones prácticas y pequeños grandes cambios

Además de las novedades principales hay un montón de mejoras y ajustes menores que, sumados, mejoran mucho la sensación de uso:

Sensitive Content Warnings : Mensajes puede detectar imágenes que potencialmente contienen desnudos y las difumina , permitiéndote borrarlas antes de abrirlas. Funciona en el dispositivo y usa Android System SafetyCore, por lo que no envía ese contenido a servidores externos. Esto reduce «miradas accidentales» y pone una capa extra de control.



: Mensajes , permitiéndote borrarlas antes de abrirlas. Funciona en el dispositivo y usa Android System SafetyCore, por lo que no envía ese contenido a servidores externos. Esto reduce «miradas accidentales» y pone una capa extra de control. Rediseño de la página Detalles : ahora es fullscreen y muestra preview grande, estado y read receipts de forma más limpia.



: ahora es fullscreen y muestra preview grande, estado y read receipts de forma más limpia. Reubicación y estilo nuevo para los read receipts : aparecen en un círculo en la esquina de la burbuja y permiten deslizar para ver timestamps y estado de cifrado.



: aparecen en un círculo en la esquina de la burbuja y permiten deslizar para ver timestamps y estado de cifrado. Herramientas de moderación y comodidad: Eliminar para todos , snooze de notificaciones , opciones para desuscribirse de SMS/RCS spam, detección de estafas en tiempo real y transferencia completa de mensajes RCS en dispositivos compatibles.



, , opciones para desuscribirse de SMS/RCS spam, detección de estafas en tiempo real y transferencia completa de mensajes RCS en dispositivos compatibles. Toques creativos y de composición: Magic Rewrite , Magic Compose , Photomoji, filtros de cámara y efectos de reacción que hacen la app más “expresiva”.



, , Photomoji, filtros de cámara y efectos de reacción que hacen la app más “expresiva”. Mejoras en audio: grabadora de voz con cancelación de ruido y “Voice Moods” que enriquecen los mensajes de voz.



Pequeños ajustes de usabilidad: selección múltiple simplificada, animaciones más suaves al abrir conversaciones y mejores accesos directos desde la pantalla principal para crear mensajes rápidos.



En conjunto, estas mejoras muestran que Google no se limita a un parche estético: busca equilibrar privacidad, comodidad y expresividad para que Mensajes sea una alternativa sólida frente a otras apps de mensajería. Muchas funciones están llegando por fases —algunas en beta y otras ya en despliegue estable— así que es probable que las vayas viendo activarse gradualmente según marca y modelo de tu teléfono.

Sigue leyendo:

• Writing Help: WhatsApp ahora es capaz de escribir los mensajes por ti gracias a la IA

• Ni WhatsApp ni Telegram: esta es la aplicación de mensajes más segura

• La app de mensajes de iOS se actualiza con nuevos mecanismos para protegerte de las estafas