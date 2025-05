Ni WhatsApp ni Telegram: esta es la aplicación de mensajes más segura

Aunque WhatsApp y Telegram tienen un nivel de fama en el mercado de las aplicaciones de mensajes, los expertos no consideran que sean las más seguras. Existe una opción que alcanza un nivel mayor de seguridad, priorizando tu comodidad frente a todo: se llama Signal.

Esta app ha sido elogiada por especialistas en ciberseguridad, activistas, periodistas y hasta organizaciones gubernamentales por una razón clara: su protocolo de cifrado.

Signal utiliza un sistema de cifrado de extremo a extremo basado en su propio protocolo criptográfico, considerado el estándar de oro para proteger mensajes móviles.

Este cifrado se aplica a todo: textos, llamadas de voz, videollamadas y chats grupales. Y lo mejor, es código abierto, lo que significa que cualquiera puede revisar cómo funciona y detectar vulnerabilidades. Incluso gigantes como WhatsApp y Google han adoptado este protocolo en sus sistemas.

¿Qué la hace diferente a WhatsApp y Telegram?

A diferencia de otras plataformas, Signal no recopila prácticamente ningún dato personal. No guarda historiales, contactos, ni otra información innecesaria. Además, al no tener fines comerciales ni estar ligada a una gran corporación, su único interés es proteger a sus usuarios.

Entre sus funciones destacan:

Autodestrucción de mensajes

Protección con PIN

Multiplataforma (disponible en iOS, Android, Windows, macOS y Linux)

Seguridad en llamadas y videollamadas

Mensajería gratuita, sin anuncios ni rastreo

Telegram, aunque ofrece cifrado en algunos casos, no aplica esta protección por defecto, y WhatsApp, si bien lo hace, recoge muchos más datos vinculados al usuario. En este sentido, Signal se posiciona como la opción preferida para quienes buscan confidencialidad total.

Lo bueno, lo mejor y lo mejorable de Signal

Signal no es perfecta, pero está pensada para quienes priorizan la seguridad sobre las funciones decorativas. Algunas desventajas menores son la necesidad de registrar un número de teléfono y la ausencia de funciones “divertidas” como stickers animados o filtros.

También puede haber pequeños retrasos en la entrega de mensajes, especialmente si la conexión no es óptima. Pero en cuanto a protección de datos y privacidad, no hay competidor que le haga sombra.