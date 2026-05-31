Horóscopo de hoy para Capricornio del 31 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 31 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Estás cerrando un ciclo lunar, y aunque tu rutina se vea alterada y el trabajo esté más agitado, las respuestas estarán en tu interior. Un cambio en tu manera de enfrentar lo cotidiano puede traer un insight interno y una revelación espiritual significativa.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending