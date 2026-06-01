Elecciones primarias: un cambio de página para Los Ángeles y California

California es quizás el estado más demócrata de la Unión. De los 80 puestos en la Asamblea Legislativa, 60 son demócratas y 20 republicanos. Igualmente, de los 40 curules del Senado estatal, 30 son demócratas y solo 10 republicanos.

Esta diferencia ha aumentado en los últimos años, a medida que crecía el peso del voto latino y, paralelamente, la hostilidad de los republicanos contra los inmigrantes.

En esto, este estado es único.

Las elecciones de este 2 de junio son primarias. No hay límite en el número de candidatos para cada puesto. El que reciba la mitad más uno de los votos, ganó. De lo contrario, en las elecciones generales de noviembre se enfrentarán los dos que recibieron más votos.

Gobernador

Los candidatos a gobernador con probabilidad de pasar a la segunda vuelta son: Xavier Becerra, Secretario de Salud y Servicios Humanos (2021-2025), Fiscal General de California (2017-2021) y antes de ello y desde 1993, congresista federal. La última encuesta de PPIC le adjudica 23% de la intención de voto.

Es un demócrata latino moderado, con una historia de fuerte resistencia contra Trump, compromiso de defender salarios dignos, reducir costo de la gasolina y las tarifas de seguro. Está por las ciudades y estado santuario y la reforma migratoria con opción de ciudadanía.

Lo sigue en la preferencia con 20% el republicano Steve Hilton, con 20%. Es un comentarista político conservador, populista, británico y estadounidense, exasesor político del primer ministro británico y por años colaborador de Fox News. Sin experiencia electoral ni cargo público. Trump lo ha endosado.

Con el 15% del apoyo está Tom Steyer, demócrata, cuya principal ventaja son sus $2,800 millones; ya invirtió 210 millones en la campaña. Steyer es el candidato más de izquierda de los primeros cuatro, basándose en su propuesta de aumentar los impuestos para los más ricos. Las corporaciones que él ataca gastaron más de 70 millones contra él.

Le sigue con 13% Chad Bianco, republicano y Sheriff del condado de Riverside y el exponente más claro de MAGA.

Alcaldía de Los Ángeles

Para los residentes de la ciudad de Los Ángeles, la contienda más importante es la de la alcaldía. En la boleta aparecen 16 candidatos, tres de ellos relevantes.

La demócrata Karen Bass busca la reelección con base en su enérgico trabajo para reponer Los Ángeles de los incendios de 2025, la falta de vivienda, la situación económica que arroja familias a la calle. Es una activista experimentada. Ha sacado a Los Ángeles de un déficit presupuestario de mil millones de dólares evitando medidas de austeridad extrema y protegiendo los servicios esenciales. Los crímenes violentos se redujeron de manera sostenida; los homicidios son históricamente bajos, aunque la tendencia es en parte nacional.

La desafía Spencer Pratt, un republicano adepto de Donald Trump, protagonista de un reality show y que perdió su hogar durante el incendio forestal en Palisades. Promete “desinfectar la ciudad con nuestra luz”.

Nithya Raman, concejala de Los Ángeles, es la retadora desde la izquierda. Agregó su candidatura a último momento, frustrando una campaña relativamente simple de Bass. Aboga por la estabilización de alquileres, protecciones para inquilinos, derechos laborales, creación de vivienda y protecciones para los trabajadores. Bass comparte estos objetivos pero los condiciona al avance de la economía municipal.

Asimismo los votantes elegirán a los concejales en los distritos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.

Otros cargos

Los residentes del Condado de Los Ángeles y de zonas de otros condados con las que comparte distritos elegirán a numerosos funcionarios públicos: 20 congresistas, 28 asambleístas y al menos siete senadores estatales.

Además, Vicegobernador, Secretario de Estado, Contralor estatal, Tesorero estatal, Procurador General, Superintendente de Instrucción Pública y Comisionado de Seguros.

En el condado, votaremos por dos Supervisores, Distrito 1 y 3, así como al Sheriff y al Tasador (Assessor) del Condado.

Además, en la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado distritos 2, 4 y 6.

Para ver su boleta personalizada exacta vaya a lavote.gov

Estimado lector: si usted puede votar y no lo ha hecho, todavía es tiempo de hacerlo. Vote. Participe. Si no participa, después no se queje. Cuando vota, lo hace también en nombre de quienes no pueden hacerlo aunque quisieran.

Los centros de votación estarán abiertos el 2 de junio de 7 a.m. a 8 p.m. Si está en fila a las 8 p.m., puede votar. Hágalo.