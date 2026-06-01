Tiroteo en Oregón deja al menos tres muertos y un policía herido tras disputa doméstica

Un presunto caso de violencia doméstica derivó en un mortal tiroteo el domingo por la tarde en Sandy, una pequeña ciudad ubicada al este de Portland, Oregon, dejando al menos tres personas fallecidas y un oficial de policía herido.

El jefe del Departamento de Policía de Sandy, Patrick Huskey, informó en un comunicado que los agentes acudieron alrededor de las 4:00 p.m. a atender un reporte relacionado con una disputa doméstica y disparos.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos con fuego armado y respondieron al ataque, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos.

Un policía resultó herido durante el enfrentamiento

Durante el tiroteo, uno de los agentes fue alcanzado por múltiples impactos de bala.

Las autoridades indicaron que el oficial fue evacuado en helicóptero a un centro médico y que su condición fue estabilizada. Según Huskey, se espera que sobreviva a las heridas sufridas.

La identidad del agente no ha sido divulgada.

Las autoridades confirmaron que varias personas fueron encontradas sin vida en la escena. Posteriormente trascendió que al menos tres personas murieron durante el incidente.

Por el momento, los investigadores no han revelado las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas en que ocurrieron los asesinatos.

El caso permanece bajo investigación del Equipo de Delitos Mayores del Condado de Clackamas y de la Oficina del Sheriff del mismo condado.

Horas de tensión y una orden de confinamiento

Tras el tiroteo inicial, el sospechoso se atrincheró en una residencia ubicada en la cuadra 39500 de Evans Street, lo que dio inicio a un amplio operativo policial.

Vecinos relataron haber escuchado disparos antes de las 4:00 p.m., seguidos por una intensa movilización de patrullas y vehículos de emergencia.

Las autoridades emitieron una orden de confinamiento para una zona del sureste de Sandy mientras decenas de agentes establecían un perímetro de seguridad alrededor del inmueble.

En el operativo participaron efectivos de varias agencias, incluyendo la Policía Estatal de Oregon, las policías de Gresham, Happy Valley y Wilsonville, así como agentes de los condados de Clackamas y Washington.

Vehículos blindados especializados también fueron desplegados en la zona durante el enfrentamiento.

Sospechoso se entregó tras horas de búsqueda

La situación concluyó alrededor de las 8:00 p.m., cuando el sospechoso se rindió a las autoridades sin resultar herido.

La policía informó que ya no existe ninguna amenaza para la comunidad.

El detenido fue identificado como Bryan Moore, de 38 años, quien ingresó posteriormente en la cárcel del condado de Clackamas.

De acuerdo con los registros judiciales, Moore enfrenta inicialmente: tres cargos de asesinato, dos cargos de secuestro, un cargo por posesión ilegal de arma de fuego por parte de una persona inhabilitada y un cargo por tentativa de comisión de delito.

Las autoridades señalaron que los cargos podrían modificarse o ampliarse a medida que avance la investigación y se presenten nuevos elementos ante los tribunales.

Investigación sigue abierta

El jefe policial Patrick Huskey pidió paciencia a la comunidad mientras los investigadores procesan la escena, realizan entrevistas y reconstruyen la secuencia de los hechos.

“Sé que muchas personas están de duelo”, expresó el funcionario. “Este ha sido un evento traumático para nuestra comunidad y para el Departamento de Policía de Sandy”.

Las autoridades continúan trabajando para determinar qué ocurrió exactamente desde la llegada de los agentes hasta el inicio del intercambio de disparos, así como la relación entre el sospechoso y las víctimas mortales.

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