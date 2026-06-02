Marco Rubio alerta sobre el riesgo de que los cárteles usen drones contra objetivos estadounidenses

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles mexicanos representan una amenaza creciente debido al uso cada vez más frecuente de drones en sus operaciones criminales, e incluso planteó la posibilidad de que estas tecnologías puedan ser utilizadas en el futuro contra intereses estadounidenses.

Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Rubio señaló que las organizaciones criminales en México ya emplean drones para atacar a grupos rivales y fortalecer sus actividades ilícitas.

Según el funcionario, esta evolución tecnológica obliga a las autoridades estadounidenses a prepararse para escenarios más complejos en materia de seguridad.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones unos contra otros y debemos imaginar que en algún momento podrían usarlos incluso contra intereses de Estados Unidos”, afirmó Rubio durante su comparecencia.

Marco Rubio said that Mexican cartels are increasingly using unmanned aerial vehicles in their operations, warning that such capabilities could eventually be directed against U.S. interests.#NYI pic.twitter.com/3mW42yu4mN — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) June 2, 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el empleo de aeronaves no tripuladas por parte de grupos del narcotráfico se ha convertido en una preocupación creciente para Washington, especialmente ante la capacidad de estos dispositivos para transportar explosivos, realizar labores de vigilancia o ejecutar ataques a distancia.

Rubio indicó que Estados Unidos mantiene un seguimiento constante de las capacidades operativas de los grupos criminales mexicanos y consideró indispensable anticiparse a nuevas formas de violencia impulsadas por la tecnología.

Aunque no presentó evidencia de planes concretos para atacar territorio estadounidense mediante drones, insistió en que el riesgo debe ser tomado en cuenta por las agencias de seguridad.

La advertencia se suma a una serie de preocupaciones expresadas por autoridades estadounidenses sobre la creciente sofisticación del crimen organizado en México, especialmente en regiones donde los enfrentamientos entre grupos rivales han incluido el uso de explosivos lanzados desde drones.

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