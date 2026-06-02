Ucrania eleva a 23 la cifra de víctimas de ataques rusos

El ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 23 muertos, 16 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea.

Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate continuaban la recuperación de cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se contaban por decenas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó siete muertos y 52 heridos en la capital

El mayor número de muertos se ha registrado en la ciudad de Dnipró, una urbe industrial de la zona centro-este de Ucrania en la que un misil ruso ha derruido por completo un edificio de viviendas.

Tras completarse los trabajos de búsqueda, las autoridades regionales han dado un balance final de 16 muertos, entre ellos dos niños, y 42 heridos en el ataque contra Dnipró.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev evacuar la capital.

“Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques continuarán”, declaró el mandatario en redes sociales.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque, según su portavoz Stéphane Dujarric. “Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar”, dijo a la prensa el vocero.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber realizado una “ofensiva masiva” dirigida únicamente contra instalaciones vinculadas a las fuerzas armadas ucranianas.

Sibiga: “Moscú está perdiendo en el campo de batalla”

Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no tener “más cartas que el terror” y afirmó que “Moscú está perdiendo en el campo de batalla”.

Según el análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania recuperó en mayo unos 282 km² que estaban en manos rusas, lo que supone una reducción por segundo mes consecutivo de la superficie de su territorio controlada por Moscú, que avanzaba desde finales de 2023.

Tras más de cuatro años de invasión rusa de Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.