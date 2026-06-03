Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 3 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 3 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.34 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.01 y 17.01 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 17.34 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.64 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de operaciones. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy en negativo. Tras mantener ayer al alza, hoy cotizó a 456.9 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 57.83 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.34 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.64 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 456.9 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 57.83 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.