Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en una exclusiva comunidad de Doral

Una investigación por homicidio está en marcha en la ciudad de Doral, Florida, luego de que las autoridades encontraran sin vida a cuatro personas dentro de una residencia ubicada en una comunidad cerrada del oeste del condado de Miami-Dade.

Entre las víctimas hay dos adultos y dos menores de edad, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que asumió el caso tras el hallazgo ocurrido la noche del martes, de acuedo con NBC.

El hallazgo ocurrió durante una verificación de bienestar

De acuerdo con las autoridades, agentes de la Policía de Doral acudieron alrededor de las 7:32 p.m. a una vivienda ubicada en el área de Northwest 111 Court y Northwest 72 Terrace, dentro del vecindario Catalina de la comunidad Doral Isles.

La intervención se produjo después de una llamada solicitando una verificación de bienestar.

Al ingresar a la residencia, los oficiales encontraron a un hombre adulto, una mujer adulta y dos niñas inconscientes.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas.

Posteriormente, detectives de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff asumieron la investigación.

La noticia generó conmoción entre los residentes de Doral Isles, una de las urbanizaciones más conocidas y exclusivas de la ciudad.

“Me sorprendió muchísimo porque es una comunidad muy segura. No entendemos qué pasó”, declaró a WSVN una vecina identificada como Chelo Paredes.

“Estoy muy triste. Todos en la comunidad están tristes”, añadió.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la relación entre las víctimas, vecinos consultados por medios locales señalaron que se trataría de una misma familia.

Escuela confirma la muerte de dos estudiantes

La mañana del miércoles, la directora académica de Downtown Doral Charter Schools, Jeannette Acevedo-Isenberg, envió una comunicación a los padres informando sobre el fallecimiento de dos alumnas de la escuela primaria.

En el mensaje expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y personal educativo afectados por la tragedia.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias, amigos, nuestro profesorado y el personal de nuestra escuela primaria, donde actualmente estudiaban, y de nuestra escuela secundaria”, indicó la directiva.

Asimismo, informó que consejeros especializados en duelo estarían disponibles para brindar apoyo emocional a estudiantes y trabajadores del plantel.

La escuela no identificó a las menores ni confirmó expresamente que formaran parte de la investigación criminal, aunque la coincidencia temporal ha generado preocupación entre padres y miembros de la comunidad educativa.

Autoridades mantienen hermetismo sobre el caso

Hasta el momento, los investigadores no han divulgado las identidades de los fallecidos, sus edades exactas ni las posibles causas de muerte.

Tampoco se ha informado si existen sospechosos o si las autoridades manejan alguna hipótesis preliminar sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

Durante la mañana del miércoles ya no había presencia policial visible en el vecindario, aunque los detectives continúan recopilando evidencia y entrevistando posibles testigos.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantiene abierta la investigación y no ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que rodean las muertes.

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